Marina activa Fase de Auxilio en Guerrero por tormenta Simón

Por tormenta Simón, establecen la Fase de Auxilio del Plan Marina en Guerrero

Elementos de la Secretaría de Marina activaron la Fase de Auxilio del Plan Marina en el estado de Guerrero, con el objetivo de brindar atención inmediata a las familias afectadas por las intensas lluvias generadas por la tormenta tropical Simón.

El fenómeno meteorológico se localiza actualmente a 340 kilómetros al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Su paso ha provocado cielos nublados, tormentas eléctricas, rachas de viento fuerte y oleaje elevado en toda la franja costera de la región.

Fase de Auxilio del Plan Marina ı Foto: Especial

Ante la gravedad de los encharcamientos e inundaciones, la Octava Región Naval desplegó de forma urgente a personal capacitado de la Brigada de Respuesta a Emergencias en los sectores con mayores afectaciones registradas durante las últimas horas.

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De forma simultánea, efectivos de la Infantería de Marina mantienen patrullajes permanentes de vigilancia y asistencia en vialidades estratégicas, con la finalidad de resguardar la integridad de los habitantes y prestar auxilio a los conductores que quedaron varados.

Marina mantienen patrullajes permanentes de vigilancia ı Foto: Especial

Las maniobras de rescate y traslado de la población civil se han concentrado de manera prioritaria en el municipio de Acapulco, donde las intensas precipitaciones inundaron importantes avenidas, entre ellas el transitado Boulevard de Las Naciones.

En esta zona turística, los equipos navales ingresaron a viviendas anegadas para evacuar a familias en las colonias Llano Largo, Granjas del Marqués, Luis Donaldo Colosio y La Fábrica, así como en el poblado de Pie de la Cuesta.

Equipo Naval evacúa a personas de zonas inundadas ı Foto: Especial

Las personas rescatadas fueron trasladadas inmediatamente hacia refugios temporales y zonas de seguridad previamente acondicionadas por las autoridades estatales y municipales de Protección Civil para garantizar su resguardo.

El Plan Marina constituye el protocolo permanente de auxilio a la población civil de la Armada de México. Su misión central es organizar y coordinar los recursos humanos, materiales y tecnológicos para mitigar los efectos de cualquier desastre natural.

La Secretaría de Marina refrendó su compromiso de mantener la presencia de su personal de rescate en el estado de Guerrero hasta que las condiciones meteorológicas se normalicen y concluyan los trabajos de apoyo en las comunidades.

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