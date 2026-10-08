Tormenta Simón provoca inundaciones, deslaves y suspensión de clases en Acapulco, Guerrero

La tormenta Simón provoca severas inundaciones en Acapulco, deslaves carreteros y la suspensión de clases en dos regiones de Guerrero.

El paso de la tormenta tropical “Simón” en el Océano Pacífico provocó deslaves sobre la calzada Pie de la Cuesta, la caída de postes de luz y la suspensión total de clases los días jueves 8 y viernes 9 de octubre de 2026.

Las precipitaciones provocaron afectaciones en vías primarias como las avenidas Constituyentes, Cuauhtémoc, Solidaridad y la Costera, que coincidieron con el horario de salida escolar. Esta situación ocasionó el colapso de la circulación vehicular y dejó diversos automóviles varados en las partes bajas del municipio de Acapulco.

Asimismo, se registraron graves afectaciones por acumulación de agua en la avenida Escénica, la carretera Acapulco-Puerto Marqués, el bulevar de las Naciones y el circuito vial de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio.

En el Boulevard de las Naciones, en Acapulco, elementos de la Policía Estatal brindaron apoyo al conductor de un vehículo que quedó varado ante las condiciones generadas por las lluvias.



El personal permanece activo en distintos puntos del puerto para auxiliar a la ciudadanía,… pic.twitter.com/cjW7A6fsce — Comunicación Social Guerrero (@GuerreroComSoc) October 8, 2026

En el tramo carretero de Pie de la Cuesta, sobre la vía Acapulco-Zihuatanejo, se observaron desprendimientos de tierra que afectaron el tránsito e impactaron la infraestructura de la zona al llevarse consigo el tendido eléctrico.

Ante las lluvias que se registran en Acapulco, elementos de la Policía Ecológica Estatal realizan recorridos por distintos puntos de la ciudad para brindar atención y auxilio a la población.



Como parte de estas acciones, el personal apoya a conductores cuyos vehículos presentan… pic.twitter.com/wsC09cGxRM — SSPGRO (@SSPGro) October 8, 2026

Suspenden clases en Acapulco y la y Costa Grande de Guerrero

Ante los riesgos de la tormenta tropical “Simón”, la Secretaría de Educación de Guerrero determinó suspender las actividades académicas y administrativas en todas las escuelas públicas y privadas de ambos turnos en Acapulco y Costa Grande, siguiendo las recomendaciones de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

“En atención a la recomendación emitida por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Guerrero, ante los efectos asociados a la Tormenta Tropical “SIMÓN”, se suspenden las actividades académicas y administrativas en las regiones Acapulco y Costa Grande, en todas las escuelas e instituciones educativas públicas y privadas de ambos turnos, el jueves 08 y viernes 09 de octubre de 2026″, informó la Secretaría de Educación de Guerrero.

Sobre la calzada Pie de la Cuesta, en Acapulco, elementos de la Policía Estatal mantienen labores de abanderamiento y apoyo vial ante la caída de piedras y un poste sobre la vialidad, derivado de las lluvias.



Se recomienda a las y los conductores reducir la velocidad, extremar… pic.twitter.com/7PX2K1z09s — Comunicación Social Guerrero (@GuerreroComSoc) October 8, 2026

De acuerdo con el reporte oficial de las 15:00 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el centro de la tormenta Simón se localizó a 370 kilómetros al sur de Manzanillo, Colima, y a 555 kilómetros al sur-sureste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El fenómeno meteorológico presenta vientos máximos sostenidos de 110 km/h, rachas de 140 km/h y un desplazamiento hacia el oeste a 9 km/h, generando un sistema cuya circulación ocasiona lluvias puntuales torrenciales de 150 a 250 milímetros en las zonas costeras y del sur de Guerrero y Michoacán.

En este sentido, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco. A la par, se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán desde el oeste de Playa Pérula hasta Punta Mita, Nayarit, así como por vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo hasta Lázaro Cárdenas, Michoacán.

Las autoridades prevén vientos con rachas de 50 a 70 km/h y oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en las costas de Guerrero, Michoacán y Colima, mientras que para Jalisco se anticipa oleaje de 1.0 a 2.0 metros. El pronóstico oficial de trayectoria del organismo prevé que “Simón” evolucione en su avance a categoría de huracán.

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JVR