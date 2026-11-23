Taxco, Guerrero. — La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, llegó a Taxco y lo dijo claro: aquí, en la ciudad platera, la soberanía se defiende casa por casa.

En la asamblea informativa y de organización realizada en esta población, Beatriz Mojica Morga fue recibida por coordinadores territoriales, artesanos, mineros, productores, mujeres y jóvenes, quienes coincidieron que la defensa de la patria no se hace desde el escritorio, se hace tocando puertas y escuchando a la gente.

Beatriz Mojica Morga reconoció el esfuerzo de las familias taxqueñas que viven del comercio, del turismo y de la platería.

Subrayó que Taxco no es cualquier municipio: aquí se narra la historia de la Independencia, aquí pasó Morelos, aquí se luchó por la libertad. “Cada uno de nuestros municipios narra la historia de la Independencia”, afirmó.

Defender la soberanía hoy, dijo, es que el pueblo de Taxco y de Guerrero decida su propio destino, sin que nadie venga de fuera a decirnos qué hacer.

También destacó el peso de Taxco en la zona norte: su turismo, su plata, sus artesanos, su gastronomía, como el taco de jumiles, y su minería, la primera fuente de empleo formal del municipio. Defender la soberanía, explicó, también es defender el trabajo y lo que es nuestro.

Ante el planteamiento de los mineros, propuso trabajar por la reactivación económica para que regresen las fuentes de empleo y Taxco vuelva a florecer, con más oportunidades para los jóvenes.

En la asamblea, las y los taxqueños pidieron más apoyo para artesanos, más oportunidades para jóvenes, más apoyo para el campo y mejores condiciones para las familias. También participaron pequeños productores de ciruela, maíz y frijol, que le entregaron fruta de la región y le pidieron que el campo no se olvide. “Esto es la prosperidad compartida”, dijo Mojica Morga al compartir la fruta con los asistentes.

Cerró con un mensaje para Taxco: “Aquí vamos a estar los que amamos realmente a nuestro estado, porque vamos a entender que lo primero es la gente. La patria no se vende, se defiende, y se defiende desde Taxco, desde Guerrero, desde el pueblo”.

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FGR