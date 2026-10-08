Tres sistemas ciclónicos ponen en alerta a México

México enfrentará durante los próximos días el riesgo de inundaciones, deslaves y oleaje elevado ante el fortalecimiento de la tormenta tropical Simón, que podría acercarse el sábado a las costas de Jalisco, Colima y Michoacán como huracán mayor, con vientos de hasta 185 kilómetros por hora. A esta amenaza se suman el retorno de Rachel hacia Baja California y los efectos de Isaías sobre el Golfo de México.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC por sus siglas en inglés) de Estados Unidos prevé que Simón alcance fuerza de huracán la noche del jueves y aumente su intensidad antes del fin de semana. El organismo calcula precipitaciones de entre 203 y 305 milímetros, con máximos de hasta 635 en sectores de Colima y Michoacán, capaces de provocar emergencias por desbordamientos y movimientos de tierra.

17 Puertos cerraron la navegación a embarcaciones menores

Para Guerrero, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa tres días de lluvias intensas a torrenciales. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del organismo, advirtió que las condiciones oceánicas favorecen un fortalecimiento acelerado.

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Desde el sábado, Jalisco enfrentará los principales efectos del viento y oleaje, mientras Nayarit y el sur de Sinaloa podrían resentir las consecuencias el lunes. La Secretaría de Marina (Semar) cerró a embarcaciones menores los puertos de Acapulco, Puerto Marqués, Puerto Escondido y Bahías de Huatulco.

En el noroeste, Rachel cambiará de dirección el viernes y volverá a aproximarse a Baja California durante el domingo. Aunque podría perder sus características tropicales, mantendría capacidad para generar precipitaciones, ráfagas intensas y olas de hasta cuatro metros en Tijuana, Rosarito y Ensenada.

Por su parte, Isaías se convirtió anoche en huracán categoría 1 sobre el Golfo de México y avanza hacia el noreste, mientras mantiene una trayectoria que lo llevará hacia las costas del país, al norte de la península de Yucatán y luego se aproximará a la costa norte del golfo. El Gobierno federal cuenta con cinco mil 39 refugios temporales en ocho estados, mientras Conagua mantiene vigilancia sobre presas y ríos.