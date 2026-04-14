Hallan vivos a edil de Taxco y a su padre

UN DESPLIEGUE conjunto de fuerzas federales y estatales permitió localizar con vida al presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, después de que se reportó su desaparición, así como a su padre, quien había sido privado de la libertad el 11 de abril pasado.

El anuncio fue realizado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en la red social X.

El funcionario detalló que el operativo incluyó presencia de elementos en tierra y apoyo aéreo con helicópteros, lo que facilitó la localización de ambas víctimas.

“Fueron localizados… el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Juan Andrés Vega Carranza, y su padre… ambos se encuentran a salvo”, informó en su mensaje público.

El Dato: EL PRESIDENTE municipal no asistió a sus eventos del domingo y se reportó su visita al municipio de Tetipac, donde se habría presentado para hallar a su padre plagiado.

Durante la intervención, participaron corporaciones como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en coordinación con autoridades de Guerrero y del Estado de México.

Entre las instancias estatales estuvieron la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, la fiscalía estatal y dependencias mexiquenses.

De hecho, fueron las autoridades del Estado de México las que lograron ubicar a las víctimas tras realizar labores de búsqueda e inteligencia que se extendieron durante varios días, luego del secuestro reportado el 11 de abril.

El titular de Seguridad federal adelantó que “continuarán las operaciones para detener a los responsables”.

Al referirse al caso, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda reconoció el papel de las autoridades federales y estatales en la localización con vida del alcalde y de su padre. Coincidió con García Harfuch en que se dará continuidad a las investigaciones y las operaciones a que haya lugar, para dar con los culpables.