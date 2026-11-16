La coordinadora estatal Beatriz Mojica Morga reconoció y respaldó la postura asumida por los liderazgos políticos tras la reunión de trabajo celebrada este fin de semana en el puerto.

Los aspirantes a la coordinación municipal del partido Morena en Acapulco concretaron un acuerdo formal de unidad, mediante el cual asumieron el compromiso de respetar las normas del proceso interno y los resultados definitivos que entregue la encuesta de medición.

La coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, reconoció y respaldó la postura asumida por los diferentes liderazgos políticos tras la reunión de trabajo celebrada este fin de semana en el puerto.

La dirigencia partidista señaló que este pacto busca preservar la cohesión organizativa en una de las zonas urbanas más importantes del estado, privilegiando la estabilidad social y las demandas de la ciudadanía por encima de las aspiraciones personales de los contendientes.

La mesa de diálogo estuvo encabezada por Jesús Irugami Perea Cruz, delegado político del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena en Guerrero, y por Arturo Martínez Núñez, secretario de Ciencia, Arte y Cultura del propio comité nacional.

Los aspirantes a la coordinación municipal de Morena en Acapulco concretaron un acuerdo formal de unidad para respetar las normas del proceso interno y los resultados de la encuesta. ı Foto: Especial.

Durante los trabajos de concertación, las autoridades del partido remarcaron que el ejercicio de encuestas representa el instrumento rector para determinar quién encabezará los trabajos de organización en Acapulco, asegurando transparencia e imparcialidad en la evaluación de los perfiles.

“Reconozco y valoro que en Acapulco haya unidad, diálogo y respeto. El pueblo decidirá en la encuesta y todas y todos vamos a cerrar filas”, puntualizó Mojica Morga ante los medios y militantes reunidos.

La representante estatal subrayó que el consenso no constituye una resolución decretada de forma unilateral, sino el fruto de un trabajo permanente en territorio, sustentado en la escucha atenta de las bases militantes en las diversas colonias del municipio.

El encuentro contó con la participación de aspirantes como Yoloczin Domínguez, Citlali Calixto, Ricardo Salinas Méndez, Yoshio Ávila, Joaquín Badillo y Pablo Amílcar Sandoval, quienes refrendaron su disposición de acatar la voluntad popular manifestada en los sondeos.

De igual manera, se integraron a los acuerdos los representantes Moisés Reyes, Zeferino Gómez, Leticia Castro Ortíz y Humberto Parra, consolidando una mesa plural que agrupa a las principales corrientes internas que operan en la demarcación porteña.

La definición de las coordinaciones locales en Guerrero se enmarca en la estrategia de fortalecimiento político de la Cuarta Transformación de cara a los siguientes retos electorales en el sur del país.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR