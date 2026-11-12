Morena, PT y PVEM formalizan primera coalición rumbo a 2027 en Guerrero

Morena formaliza con PT y PVEM su primera coalición rumbo a las elecciones de 2027

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) formalizaron su alianza electoral en Guerrero, al presentar ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) la solicitud de registro de la coalición Sigamos Haciendo Historia en Guerrero, con la que buscarán competir juntos por la gubernatura, el Congreso local y los ayuntamientos en 2027.

Se trata del primer convenio de coalición que Morena formaliza a nivel nacional rumbo al próximo proceso electoral, lo que representa el primer paso institucional para consolidar la alianza entre las tres fuerzas políticas y mantener su presencia política en la entidad.

La presentación del acuerdo reunió a las dirigencias y representantes de los tres partidos, entre ellos la presidenta nacional de Morena, Citlalli Hernández Mora; la coordinadora de los trabajos de la Cuarta Transformación en Guerrero, Beatriz Mojica Morga; el dirigente estatal morenista, Jacinto González Varona, y representantes del PT y PVEM.

La 4T formaliza su alianza en Guerrero rumbo a 2027. Morena, PT y PVEM registraron ante el IEPC la coalición con la que buscarán disputar unidos la gubernatura, el Congreso y los ayuntamientos. El primer acuerdo de este tipo que Morena concreta a nivel nacional. pic.twitter.com/L6Ae5jjSsf — Guerrero en Vivo (@guerreroenvivo) November 12, 2026

Durante el acto, Citlalli Hernández destacó que Guerrero es el primer estado donde se presenta formalmente la solicitud de convenio de coalición para 2027. También reconoció las negociaciones entre las dirigencias partidistas y expresó su confianza en que el acuerdo sea el punto de partida para fortalecer la organización política y electoral del movimiento.

Por su parte, el representante de Morena ante el IEPC, Misael Medrano Baza, explicó que los tres partidos acudieron dentro de los plazos establecidos por la legislación electoral para entregar la documentación correspondiente.

Detalló que el convenio contempla la renovación del Poder Ejecutivo estatal, el Congreso local y los ayuntamientos, por lo que ahora corresponderá al organismo electoral revisar los documentos y determinar si cumplen con los requisitos legales.

En representación del Partido Verde, el diputado local Alejandro Carabias Icaza afirmó que la coalición es resultado de un proceso de negociación, voluntad política y responsabilidad compartida.

Sostuvo que la estrategia electoral tiene como objetivo ganar la gubernatura con una amplia ventaja y conservar la mayoría calificada en el Congreso de Guerrero, aunque señaló que el proyecto también busca refrendar compromisos con el bienestar, la justicia social, la paz y el desarrollo de la entidad.

A su vez, la diputada federal Ana Karina Rojo Pimentel, representante del PT, advirtió que la alianza no debe quedarse en una firma o una fotografía entre dirigentes, sino traducirse en compromisos concretos con la ciudadanía.

Subrayó que para mantener la unidad será necesario fortalecer la confianza, la comunicación y el respeto a la identidad de cada partido, además de contar con capacidad para superar las diferencias que puedan surgir durante el proceso electoral.

Las tres fuerzas políticas coincidieron en que la coalición deberá ampliar su presencia territorial en colonias, comunidades y municipios, particularmente en las regiones con mayores índices de desigualdad y marginación.

La presidenta del Consejo General del IEPC informó que la solicitud fue recibida formalmente y será sometida a revisión jurídica. El organismo electoral deberá emitir una resolución a más tardar el próximo 22 de noviembre de 2026.

Con este registro, Morena, PT y PVEM ponen en marcha la construcción de su primera alianza formal rumbo a 2027, con la que pretenden mantener su predominio político en Guerrero y competir conjuntamente por los principales cargos de elección popular.

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MSL