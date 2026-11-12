Robo a autotransporte de carga genera pérdidas por más de 7 mmdp al año: Especialista

El robo al autotransporte de carga genera un impacto económico superior a los 7 mil millones de pesos anuales en México, por lo que las empresas deben fortalecer sus estrategias de seguridad para proteger mercancías, vehículos y, principalmente, la integridad de los operadores, advirtió Luis Bosch, director general de AI27.

Durante una mesa de expertos moderada por Ana María Salazar, especialista en seguridad nacional y relaciones México-Estados Unidos, el directivo señaló que el incremento de los riesgos para el transporte de mercancías, aunado a las nuevas restricciones comerciales estadounidenses, obliga al sector empresarial a replantear sus mecanismos de prevención.

En el encuentro, en el que participaron representantes de la Guardia Nacional, autoridades de seguridad y especialistas en prevención de riesgos, Bosch sostuvo que la protección empresarial debe dejar de considerarse una actividad exclusivamente operativa para convertirse en un componente estratégico de las organizaciones.

“En un entorno donde las amenazas evolucionan constantemente, la seguridad deja de ser una función exclusivamente operativa para convertirse en un componente estratégico de la gestión empresarial”, subrayó.

El directivo destacó que la combinación de tecnología, inteligencia preventiva y personal especializado permite anticipar amenazas, reducir incidentes y garantizar la continuidad de las operaciones logísticas.

Explicó que establecer políticas de prevención y coordinar adecuadamente las áreas de seguridad y logística no sólo contribuye a evitar el robo de mercancías y vehículos, sino también a reducir posibles sanciones y costos asociados con la operación, incluidos los seguros de los bienes.

En la mesa participaron el general de brigada de Estado Mayor Juan Carlos Guzmán Giadans, representante de la Guardia Nacional, y el comisario Luis Abraham Said Báez Martínez, director de Evaluación y Despliegue de la Dirección General de Asuntos Internos.

Bosch también destacó que la seguridad debe colocar en el centro a los trabajadores del sector, particularmente a los operadores del autotransporte, quienes enfrentan directamente los riesgos durante el traslado de mercancías.

En ese sentido, señaló que los protocolos especializados, la atención permanente y la coordinación con las autoridades son elementos necesarios para proteger la vida y la integridad de los colaboradores, además de resguardar los activos de las compañías.

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FGR