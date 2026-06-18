Inseguridad impacta al autotransporte de carga

El robo al autotransporte de carga, pese a su baja de 17 por ciento en los primeros cinco meses del año; la falta de infraestructura carretera, el mantenimiento nulo de vialidades y las variaciones en el precio del diésel han impactado al sector de transporte de carga, señaló la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar).

“En cuanto a robos, sí, el robo en 2026 ha bajado un 17 por ciento, comparado de enero a mayo del 2025 fueron dos mil 707 robos al autotransporte de carga, de enero a mayo del 2026, dos mil 255 robos, un 17 por ciento menos, pero robos con violencia este año mil 289, sin violencia 966. ¿Qué estamos diciendo? La gran mayoría de los robos en el autotransporte de carga en México son con violencia. Eso es lo que no podemos aceptar y permitir porque estamos hablando de vidas humanas de estos operadores”, indicó Augusto Ramos Melo, actual presidente de la Canacar, al presentar un informe de trabajo a 100 días de su toma de posesión.

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La Canacar trabaja conjuntamente con autoridades federales para combatir el delito y que la reducción sea más amplia, porque el 17 por ciento “es muy bueno, pero no será bueno si seguimos viendo fatalidades y muertes en las carreteras”; pero es necesario tener la infraestructura adecuada, como paradores seguros, porque el 50 por ciento de los robos al transporte de carga se realizan cuando los operadores detienen su marcha para comer, ir al sanitario o dormir.

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Además, mencionó que otro motivo de preocupación es la falta de infraestructura carretera y el mantenimiento nulo de las vialidades federales que “compromete la seguridad vial y las condiciones de las mercancías”.

Destacó que las variaciones en el precio del diésel han afectado al sector, sólo en 2025, se realizó un gasto adicional de 22 mil 15 millones de pesos, pero en 2026, gracias a los subsidios al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del Gobierno federal se logró reducir la presión en el costo.