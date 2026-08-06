Grupo Brisas y NIZUC Resort & Spa son reconocidos por su compromiso institucional

Grupo Brisas, una de las cadenas hoteleras líderes en México, y su exclusiva propiedad NIZUC Resort & Spa, anuncian la obtención del Distintivo de Empresa Socialmente Responsable (ESR) 2026, otorgado por el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). Adicionalmente, el grupo fue certificado como “Empresa Top para Mujeres 2026” por TOP Companies y la revista Expansión.

Esta última certificación representa un firme reconocimiento a las políticas y acciones permanentes de Grupo Brisas en favor de la igualdad de oportunidades, la equidad y la inclusión, diseñadas para impulsar el desarrollo y el liderazgo de las mujeres dentro del entorno laboral. A la par, el Distintivo ESR avala la implementación de programas corporativos que promueven una gestión ética, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo equitativo de los colaboradores en todas las propiedades del grupo.

“Estos reconocimientos reflejan nuestra filosofía institucional y el compromiso inquebrantable que tenemos con México”, señaló el Ing. Antonio Cosío, CEO de Grupo Brisas. “En Grupo Brisas y NIZUC Resort & Spa, entendemos que la hospitalidad de excelencia solo es posible cuando operamos con una profunda responsabilidad social. Nos enorgullece liderar con el ejemplo, garantizando un entorno equitativo donde el talento de las mujeres es un pilar fundamental de nuestro éxito y crecimiento sostenible”.

Para materializar esta visión directiva, el área de Recursos Humanos ha jugado un rol clave en la ejecución de la estrategia corporativa. A través de un enfoque integral, el departamento asegura que los valores del grupo se traduzcan en bienestar tangible para su fuerza laboral, compuesta actualmente por 3,400 colaboradores, de los cuales el 43.5% son mujeres.

Gustavo Bolio, Director Corporativo de Recursos Humanos y Legal de Grupo Brisas, destacó que estos logros son el resultado de un modelo de negocio centrado en las personas. “Recibir estas certificaciones nos inspira a seguir evolucionando. Nuestra responsabilidad es asegurar que las políticas de igualdad de oportunidades, inclusión y desarrollo de talento sigan siendo una realidad diaria, construyendo un futuro más sostenible para nuestros colaboradores y sus familias”, afirmó.

Como parte de su compromiso con el bienestar humano, Grupo Brisas mantiene un sólido programa de prestaciones que supera los estándares de la industria, incluyendo servicios de comedor, transporte y apoyos escolares, diseñados para fortalecer la calidad de vida y fomentar un entorno laboral seguro y con oportunidades de crecimiento.

Esta visión integral de responsabilidad se extiende a las comunidades donde la empresa opera a través de Fundación Brisas, el brazo social del grupo, que busca generar valor más allá de la operación hotelera mediante acciones de impacto positivo y sostenible.

A lo largo de 25 años de trayectoria, Grupo Brisas se ha consolidado como un referente en la industria turística nacional. Con un portafolio de 14 hoteles ubicados en las principales ciudades y destinos de playa de México, la cadena reafirma que la excelencia en el servicio al huésped va de la mano con el crecimiento responsable y el desarrollo social.

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