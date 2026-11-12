Exigen intervención federal por crisis financiera del Sistema Descentralizado de Agua Potable

Habitantes de Gómez Palacio denunciaron presuntas irregularidades financieras en el Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (SIDEAPA) durante la administración municipal en el periodo que fue del 2019 al 2021, y solicitaron la intervención del Gobierno Federal.

Representantes vecinales atribuyeron parte del deterioro financiero del sistema a la gestión de Omar Castañeda González, quien se desempeñó como síndico municipal.

De acuerdo con los registros financieros del organismo correspondientes al primer trimestre de 2021, al 26 de febrero de ese año el SIDEAPA acumulaba un adeudo de 153 millones 976 mil 104.22 pesos con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a través de su división Suministrador de Servicios Básicos.

La deuda continuó en aumento y para 2022 superó los 258 millones de pesos, situación que posteriormente generó controversias en el Cabildo municipal sobre el monto de los pasivos heredados y su origen, particularmente los compromisos financieros acumulados desde 2019.

Los señalamientos de los habitantes también apuntan a la inversión destinada a infraestructura hidráulica. Según las cifras expuestas por los denunciantes, durante 2020 se asignaron 12 millones de pesos al área de drenaje y alcantarillado, mientras que la actual administración reporta haber ejecutado 188 millones de pesos para atender el rezago en la red sanitaria.

Ante este panorama, los vecinos exigieron que las autoridades federales y las instancias fiscalizadoras revisen las finanzas del SIDEAPA, determinen posibles responsabilidades y esclarezcan el destino de los recursos, al considerar que las condiciones del organismo repercuten directamente en la prestación del servicio de agua potable y saneamiento.

La exigencia de los habitantes ocurre en medio de las inconformidades por las fallas en el suministro de agua, un problema que, señalaron, requiere no sólo atender las deficiencias operativas, sino también transparentar las decisiones financieras de las administraciones que han estado al frente del organismo.

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FGR