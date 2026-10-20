Beatriz Mojica llama a la unidad en Guerrero rumbo a encuestas para coordinaciones municipales

Beatriz Mojica afirmó desde Chilpancingo que la ciudadanía elegirá mediante encuestas a las coordinaciones municipales de Morena en Guerrero.

La definición de quienes encabezarán las coordinaciones municipales del partido Morena en el estado de Guerrero quedará en manos de la ciudadanía, la cual evaluará la trayectoria, el trabajo y la cercanía de cada perfil a través de los mecanismos de encuesta.

Así lo dio a conocer la coordinadora estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, Beatriz Mojica Morga, en un mensaje emitido desde Chilpancingo para fijar su postura frente al avance del proceso interno.

La representante política enfatizó que su labor institucional dentro del movimiento consiste en vigilar el desarrollo pacífico de la contienda y mantener la unidad entre todos los actores involucrados en el territorio guerrerense.

“Hay un procedimiento y será la gente la que valore trayectorias, trabajo y cercanía. Mi tarea es ayudar a que lleguemos unidos al final de este proceso”, aseveró la dirigente durante su intervención sobre el proceso partidista.

Será la gente quien valore las trayectorias, el trabajo y la cercanía. Mi encomienda como coordinadora estatal de defensa de la Transformación y la Soberanía es asegurar condiciones de respeto y la unidad. Todas las aspiraciones merecen respeto, y la amplia participación refleja… pic.twitter.com/wmjTSmw8if — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) October 20, 2026

Mojica Morga sostuvo que todas las aspiraciones son legítimas y merecen respeto absoluto. Agregó que la nutrida participación de mujeres y hombres interesados demuestra la fuerte presencia territorial del partido en los diversos municipios del estado.

En ese sentido, la coordinadora hizo un llamado explícito a la militancia y a los simpatizantes para concentrar sus actividades en escuchar a la población y demostrar con resultados la valía de sus intenciones políticas.

“No me corresponde adelantar resultados ni establecer preferencias”, remarcó la dirigente estatal, al reiterar que su responsabilidad central es vigilar que prevalezcan condiciones de equidad, transparencia y respeto entre las personas registradas.

La postura institucional cobra relevancia en Guerrero, donde la efervescencia electoral suele generar debates intensos entre grupos políticos locales antes de la publicación de las encuestas que determinarán a los abanderados definitivos.

Ante este escenario, Mojica planteó la urgencia de evitar que la competencia interna desencadene fricciones y enconos, evitando así confrontaciones que puedan restar solidez al trabajo político que se requiere en la entidad.

Por último, remarcó que las personas seleccionadas asumirán una enorme responsabilidad pública, mientras que quienes no resulten favorecidos seguirán siendo piezas clave e indispensables para la continuidad del proyecto político de transformación en Guerrero.

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JVR