Acuerdan mesa técnica por el agua limpia en el Área Metropolitana de Guadalajara

Más de 80 especialistas y representantes de diversos sectores acordaron la instalación de una mesa técnica en sesión permanente para dar seguimiento a la propuesta integral sobre abastecimiento de agua limpia y mejora del servicio en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

El acuerdo se derivó del Diálogo por el Agua en Jalisco, convocado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Consejo Consultivo del Agua.

Durante el encuentro, el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, asumió la responsabilidad pública de afrontar la problemática del agua y resaltó la importancia de colaborar con la sociedad civil para proyectar decisiones de solidez hídrica a corto, mediano y largo plazo.

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Asimismo, precisó que se suspendió el uso de agua procedente de la Presa de Las Pintas tras detectarse descargas clandestinas, un asunto que permanece bajo investigación.

En su intervención, el mandatario jalisciense explicó las obras en infraestructura contempladas para la región, entre las que destacan la modernización de la Planta Potabilizadora No. 1 en Miravalle —con una inversión estatal estimada en 7,500 millones de pesos ejecutada en tres etapas— y la construcción del sistema de bombeo y bypass en La Calera.

Ambas obras permitirán conducir el agua desde el Lago de Chapala sin pasar por el embalse contaminado, con fecha prevista de inicio de operaciones entre marzo y abril de 2027.

Por su parte, el Gobierno Federal, a través de Gustavo Ernesto Figueroa Cuevas, director general del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), planteó utilizar un esquema de convenios con empresas privadas para disponer de excedentes de agua mediante pozos.

El funcionario detalló que esta estrategia sirvió como antecedente en la crisis hídrica de la Ciudad de México y forma parte de los acuerdos promovidos a nivel federal por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Adicionalmente, el presidente del Consejo Consultivo del Agua, Rodrigo Navarro Guerrero, hizo entrega de un documento técnico de 500 páginas que integra alternativas de abasto y accesibilidad.

Por el sector empresarial, Antonio Lancaster-Jones, presidente de Industriales Jalisco, confirmó la colaboración de la industria mediante esquemas de reúso como la Línea Morada, mientras que académicos y representantes ciudadanos subrayaron la importancia de promover un consumo doméstico eficiente.

El Gobierno del Estado de Jalisco enfatizó que la ejecución de estas obras hídricas —incluida la propuesta del Acueducto Sustituto Chapala–Guadalajara mediante el esquema financiero de Construcción, Rehabilitación, Mantenimiento y Operación (CMRO)— no generará deuda pública, incremento en las tarifas ni la privatización del servicio.

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JVR