FGE Guerrero abre investigación por homicidio de Arturo Marín, aspirante de Morena para Cuajinicuilapa

Arturo Marín, aspirante de Morena al ayuntamiento de Cuajinicuilapa, Guerrero, fue asesinado el sábado en el citado municipio, hechos que ya investiga la Fiscalía General del Estado (FGE).

A través de un comunicado, la FGE informó que inició una carpeta de investigación por el homicidio de quien identificó como Arturo “N”, en un hecho delictivo por el cual una mujer de nombre Citlali “N”, presumiblemente esposa de la víctima, resultó lesionada.

Los hechos ocurrieron la tarde del sábado 17 de octubre en la colonia Centro de Cuajinicuilapa, Guerrero.

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Medios locales difundieron la identidad de la víctima de homicidio. De acuerdo con los reportes, se trató de Arturo Marín, quien buscaba contender por Morena para la candidatura de dicho municipio.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, Arturo Marín viajaba en su camioneta por la calle San Nicolás, de la citada colonia, cuando dos hombres en un automóvil le dieron alcance y lo atacaron directamente.

La mujer herida sería su esposa, según los reportes de medios locales.

A propósito, la FGE detalló que recabó elementos de prueba mediante los cuales inició una carpeta de investigación.

“Personal de la Policía Investigadora Ministerial y de los Servicios Periciales realizaron las diligencias correspondientes y recabaron indicios que contribuyan al esclarecimiento de los hechos”, informó la FGE en un comunicado.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero continúa con las investigaciones para establecer las circunstancias de lo ocurrido e identificar a quien o quienes resulten responsables”, abundó la institución.

Arturo Marín se registró el 9 de octubre como aspirante a la Coordinación de la Defensa de la Transformación de la Soberanía Nacional en Cuajinicuilapa, Guerrero.

Sin embargo, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) había determinado previamente que la postulación para la alcaldía de dicho municipio correspondía al género femenino, por criterio de paridad.

El partido no ha emitido un posicionamiento sobre el asesinato.

Con información de Quadratin.

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