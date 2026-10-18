Magaly Deandar se registra para buscar coordinación de 4T en Reynosa, Tamaulipas

Magaly Deandar se registra para buscar la coordinación de la Defensa de la Transformación en Reynosa, Tamaulipas.

La diputada local Magaly Deandar informó que ya formalizó su registro para buscar la Coordinación de la Defensa de los Comités de la Transformación en Reynosa, Tamaulipas, cargo que, eventualmente, podría derivar en una candidatura local.

A través de un mensaje en sus redes sociales, Deandar Robinson notificó que formalizó su registro, lo cual, aseguró, hizo “con mucha emoción y responsabilidad”.

“Doy este paso con la convicción de que la Transformación se construye con el pueblo y para el pueblo. Mi compromiso es seguir escuchando, trabajando y caminando cerca de ustedes, poniendo siempre en el centro el bienestar de nuestra gente”, escribió la diputada, junto a una foto con el documento que avala su alta en el proceso.

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“¡Por Reynosa, siempre de frente y con el pueblo y para el pueblo!”, concluyó.

Las inscripciones para buscar las coordinaciones locales iniciaron el 8 de octubre y concluyen este domingo, 18 de octubre.

Una vez cerrado el periodo de inscripción, la Comisión Nacional de Elecciones de Morena evaluará los expedientes.

El partido tiene previsto informar a los participantes cuáles registros fueron formalmente aprobados a más tardar el 31 de diciembre de 2026.

Además de Magaly Deandar, se registraron para el proceso interno Claudia Hernández, “Toño” Chávez Herrera y otros perfiles.

El registro de aspirantes a coordinadores ocurre en un contexto en el cual Morena y aliados buscan configurar los perfiles rumbo a 2027, año en que se celebran elecciones locales, entre ellas para municipios en 17 estados.

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