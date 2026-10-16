Diputados morenistas cierran filas con Beatriz Mojica

Chilpancingo, Guerrero. — Legisladores de Morena cerraron filas con la Coordinadora Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga.

La tarde de este jueves se llevó a cabo la reunión plenaria del grupo parlamentario de Morena en la capital del estado, la cual contó con la presencia de la presidenta nacional, Ariadna Montiel Reyes, y de la coordinadora estatal, quien encabezó el encuentro para fortalecer la unidad del movimiento.

Durante la reunión, los diputados coincidieron en respaldar todas las tareas de la coordinadora estatal y mantener la unidad del grupo parlamentario de cara al proceso electoral de 2027. Asimismo, reconocieron su trabajo de territorio y trayectoria política en la izquierda.

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Las y los diputados manifestaron su compromiso de respaldar y acompañar el trabajo territorial de la coordinadora estatal en cada uno de sus distritos, fortaleciendo la organización y la defensa de la Cuarta Transformación en todo Guerrero.

En su intervención, Montiel Reyes llamó a la unidad en torno a Mojica Morga: “Bety es una mujer trabajadora, que ha recorrido, que es de territorio y que el pueblo respaldó en la encuesta”, afirmó, al subrayar: “Guerrero siempre es ejemplo de unidad” y “El pueblo de Guerrero designó a Bety para estas tareas”.

Asimismo, remarcó el rol que tendrá la coordinadora estatal: “Ella será quien nos ayude a coordinar todas las tareas. La defensa de la transformación y de nuestra patria requiere comités y requiere trabajar mucho más en territorio”. La dirigente nacional reconoció que Guerrero es ejemplo de unidad con Beatriz Mojica Morga, quien ha logrado cohesionar al movimiento en torno a un proyecto colectivo, y convocó a las y los legisladores a cerrar filas con ella.

Por su parte, Beatriz Mojica Morga llamó a la unidad y al trabajo en conjunto con el único propósito del beneficio de Guerrero. En la reunión participaron el presidente de la Junta de Coordinación Política, Joaquín Badillo Escamilla; el presidente de Morena en Guerrero, Jacinto González Varona; y las y los diputados Vladimir Barrera Fuerte, Guadalupe García Villalba, Juan Valenzo Villanueva, Gloria Citlali Calixto Jiménez, Pablo Amílcar Sandoval, Luissana Ramos Pineda, Violeta Martínez Pacheco, Pánfilo Sánchez Almazán, Carlos Eduardo Bello Solano, Araceli Ocampo Manzanares, Diana Bernabé Vega, Jesús Urióstegui García, Aristóteles Tito Arroyo, Catalina Apolinar Santiago, Héctor Suárez Basurto, Claudia Sierra Pérez y Glafira Meraza Prudente.

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