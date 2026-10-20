Sentencian a dos hombres a 67 años de prisión por feminicidio de ‘Angelito’ en Taxco

Dos hombres recibieron sentencias de 67 años de prisión por el feminicidio de “Angelito” en Taxco.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) obtuvo sentencias de 67 años y seis meses de prisión contra José Ricardo “N” y Axel Alejandro “N”, declarados responsables del feminicidio de una menor de edad identificada con el seudónimo de “Angelito”, ocurrido en marzo de 2024 en Taxco de Alarcón.

De acuerdo con un comunicado de la Fiscalía, el Tribunal de Enjuiciamiento impuso a cada sentenciado una multa de 81 mil 422 pesos con 50 centavos, así como el pago de 5 millones 75 mil 686 pesos con 70 centavos por concepto de reparación del daño.

Dos hombres recibieron sentencias de 67 años de prisión por el feminicidio de “Angelito” en Taxco. ı Foto: FGE Guerrero

La resolución también ordena a las autoridades municipales de Taxco de Alarcón ofrecer una disculpa pública a la madre de la menor, debido a señalamientos que la responsabilizaban de no haber cuidado a su hija y que, según la Fiscalía, reproducían estereotipos de género.

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Suman tres sentencias por feminicidio de ‘Angelito’

Con estas resoluciones, la Fiscalía de Guerrero suma tres sentencias condenatorias por el feminicidio de “Angelito”. La primera se dictó en agosto de 2024 contra un adolescente, declarado coautor del delito y sentenciado a cinco años de internamiento, además de una amonestación y la reparación integral del daño.

Dos hombres recibieron sentencias de 67 años de prisión por el feminicidio de “Angelito” en Taxco. ı Foto: FGE Guerrero

Las otras dos corresponden a los adultos condenados en esta última resolución, procesados mediante el sistema de justicia penal para adultos, mientras que el caso del adolescente se resolvió a través del sistema especializado en justicia penal para menores de edad.

Los hechos por los que fueron condenados ocurrieron en el barrio de La Florida, en marzo de 2024, precisó la dependencia estatal.

Dos hombres recibieron sentencias de 67 años de prisión por el feminicidio de “Angelito” en Taxco. ı Foto: FGE Guerrero

La FGE Guerrero señaló que mantendrá sus labores de investigación y persecución de delitos contra niñas, adolescentes y mujeres, así como las acciones para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas y sus familias.

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