La mañana de este miércoles se reportaron el incendio de autos, bloqueos carreteros y pochallantas en distintos puntos de la zona norte de Veracruz, lo cual generó alarma entre la población y afectaciones viales.

En el municipio de Poza Rica, en los puentes Cazones 1 y Cazones 2, así como en el fraccionamiento La Florida se reportó el incendio de al menos tres vehículos.

De acuerdo con los reportes, uno de los incendios, el de puente Cazones Uno, fue de una camioneta que fue consumida por las llamas. El otro siniestro se registró en el acceso al puente Cazones Dos, del lado de Tihuatlán, a la altura del Colegio Millenium, donde también resultó afectada una camioneta.

TE RECOMENDAMOS: Para beneficio de chihuahuenses Maru Campos apuesta por rescate de espacios públicos en Juárez

Además, un vehículo compacto, presuntamente un taxi, fue incendiado en la carretera Poza Rica-Cazones, a la altura del fraccionamiento La Florida. También se reportó otro automóvil compacto quemado en la misma vía, cerca del Rancho El Rodeo, en el tramo que comunica con el municipio de Papantla.

🚨 Jornada de violencia en Poza Rica, Veracruz.



Esta mañana, varios vehículos fueron incendiados en distintos puntos de la ciudad para bloquear accesos carreteros.



También se reportó la colocación de artefactos ponchallantas para impedir la circulación.



🗞️Gonzalo Santiago… — Azucena Uresti (@azucenau) November 18, 2026

En la carretera Poza Rica- Papantla se reportó la presencia de pochallantas, con lo cual varios automóviles quedaron varados. La mayor cantidad de afectaciones por estos objetos se registró en la zona conocida como Tres Flechas, donde algunos conductores reportaron daños en los neumáticos de sus unidades. A través de redes sociales, usuarios alertaron sobre su presencia y recomendaron transitar con precaución.

Al respecto la Secretaría de Seguridad de Veracruz informó que desplegó un operativo en Poza Rica para localizar a los presuntos responsables del incendio de tres vehículos y la presencia de objetos ponchallantas.

Se informó que hasta el momento, no se reportan personas lesionadas. Únicamente se registraron daños en los neumáticos de algunos vehículos.

La dependencia informó que mantiene activo el operativo mediante recorridos en la periferia de la ciudad, en coordinación con fuerzas de seguridad federales y municipales.

Los puntos donde ocurrieron los incendios fueron resguardados por elementos de seguridad y se registró la movilización de corporaciones policiales y personal de auxilio. Pese a los hechos, la circulación vehicular no fue interrumpida en los tramos afectados, aunque se pidió a los automovilistas extremar precauciones.

🚨 Caos en el norte de Veracruz por bloqueos y quema de vehículos



De manera extraoficial se señala que la quema de vehículos y bloqueos en Poza Rica y municipios aledaños responderían a la detención de presuntos criminales. Entre los detenidos estaría un líder delincuencial de… pic.twitter.com/a6BtvtFqeU — Político MX (@politicomx) November 18, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT