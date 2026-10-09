Beatriz Mojica anuncia tareas organizativas de Morena en Guerrero

Las definiciones organizativas y la hoja de ruta para la unidad partidista en la entidad fueron presentadas por Beatriz Mojica Morga.

La Coordinadora Estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, informó que, tras la reunión con la dirigencia nacional y coordinadores de 17 estados, inicia una etapa de trabajo organizativo, diálogo interno y fortalecimiento de la unidad en la entidad.

Durante entrevista la tarde de este viernes, indicó que este fin de semana participará en el Consejo Nacional de Morena, donde las y los coordinadores estatales rendirán protesta y posteriormente iniciará recorridos territoriales en las ocho regiones de Guerrero.

La Coordinadora Estatal adelantó que en los próximos días podría concretarse la visita de la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel Reyes, a Guerrero, para arrancar los trabajos de organización.

TE RECOMENDAMOS: Alianza en el Edomex Sheinbaum entregará a Ecatepec el Parque Lineal y Sendero Seguro de avenida Pichardo Pagaza

Respecto al proceso para definir las coordinaciones distritales, municipales y federales, aclaró que no se trata de candidaturas anticipadas. Detalló que las personas interesadas deberán registrarse, realizar asambleas informativas y someterse a encuestas, y que la decisión final corresponderá al pueblo de Guerrero.

“Hoy nos reunimos con la dirigencia nacional y todos los coordinadores de los 17 estados para conocer de primera mano nuestras tareas que son organizativas, de diálogo interno, de fomento a la unidad. Y en los próximos días vamos a estar en eso. Mañana estaremos en el Consejo Nacional donde tomaremos protesta y a partir de ahí estaremos en territorio haciendo las labores organizativas para las cuales fuimos designados”, explicó.

Sobre el paso del huracán Simón en Acapulco, expresó su solidaridad con las familias damnificadas e hizo un llamado a mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

Señaló que son las mujeres, niñas, niños y comunidades afromexicanas quienes enfrentan mayores riesgos ante estos fenómenos, debido a condiciones de pobreza, vivienda precaria y falta de infraestructura, por lo que urgió a fortalecer las políticas públicas de prevención, los programas de vivienda digna y la atención con perspectiva de género e intercultural.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR