ITA es la mejor escuela de ingeniería de México por segundo año

Por segundo año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes recibió el reconocimiento nacional como la mejor escuela de ingeniería de México.

Por segundo año consecutivo, el Instituto Tecnológico de Aguascalientes (ITA) recibió el reconocimiento nacional como la mejor escuela de ingeniería de México. La Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Ingeniería (ANFEI) otorgó el galardón en la máxima categoría Platino.

Representantes de la comunidad universitaria presentaron el galardón a la gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, en un encuentro donde destacaron el respaldo institucional brindado para la formación técnica en ciencia y tecnología.

Durante el acto, la mandataria estatal felicitó a estudiantes y docentes por mantener altos estándares académicos que aportan al desarrollo del país. Asimismo, llamó a los alumnos a mantener la exigencia técnica para responder a las necesidades de la industria.

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El director del ITA, José Luis Gil Vázquez, afirmó que este distintivo compromete a la institución a conservar la calidad educativa. Señaló que el logro es resultado del trabajo coordinado entre alumnos, personal docente y administrativo.

Por su parte, Ana Ximena Zacarías García, representante estudiantil, enfatizó que la distinción refleja años de dedicación acumulados por diversas generaciones. Resaltó la importancia del esfuerzo académico constante para generar un impacto positivo en el entorno laboral.

Como parte de la jornada, las autoridades recorrieron el Centro de Innovación Industrial para el Sector Aeroespacial del Bajío (CIIA), ubicado en el plantel. En este espacio, los alumnos desarrollan prototipos, realizan diseños especializados y efectúan procesos de manufactura avanzada.

El espacio de investigación y manufactura avanzada vincula la formación en las aulas con las exigencias reales de la industria aeronáutica. ı Foto: Especial.

Dicho centro vincula la teoría impartida en las aulas con los requerimientos reales del sector aeronáutico. Con este equipamiento, los futuros ingenieros acceden a tecnología de punta que fortalece sus capacidades operativas en la región.

En el evento también se montó una exhibición de proyectos universitarios. Al encuentro acudieron titulares del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), el Instituto de Ciencia y Tecnología del Estado de Aguascalientes (INCYTEA) y autoridades del municipio capitalino.

Con la ratificación de este galardón, la institución consolida su trayectoria en la enseñanza superior del país, afianzando un modelo enfocado en la formación de talento capacitado para los retos industriales actuales.

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JVR