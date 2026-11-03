Aguascalientes sube empleo y consumo con avance del comercio local

Aguascalientes se colocó como la segunda entidad del país con mayor incremento anual en los sectores de comercio y servicios durante el segundo trimestre de 2026.

Aguascalientes consolida su dinamismo económico al ubicarse como la segunda entidad del país con mayor aumento anual en los sectores de comercio y servicios. Durante el segundo trimestre de 2026, la actividad comercial del estado creció un 3.7 por ciento, superando por 1.4 puntos porcentuales la media nacional de 2.3 por ciento.

De acuerdo con el Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la entidad también registró un avance del 1.4 por ciento en su economía general respecto al primer trimestre del año.

Este repunte coloca al estado por encima de varias entidades vecinas en la región Bajío, impulsado por el consumo de las familias y la apertura de oportunidades de negocio en el mercado local.

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El repunte de la actividad productiva responde al desempeño positivo de giros como el comercio al por menor y al por mayor, los servicios profesionales, el transporte y la logística, áreas que sostienen el nivel de empleo formal en la entidad.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología (Sedecyt), Esaú Garza de Vega, confirmó que los números del INEGI reflejan la solidez del consumo interno de las familias de Aguascalientes.

“Este resultado refleja la fortaleza del mercado interno estatal y la capacidad del comercio, los servicios profesionales, el transporte y la logística para generar actividad económica y empleo en Aguascalientes”, declaró el funcionario.

No obstante el avance en los servicios, las autoridades estatales reconocen que el principal reto para la segunda mitad del año es la reactivación del sector industrial. La manufactura local enfrenta un entorno internacional complejo, especialmente en la cadena de suministro de la industria automotriz.

Para mitigar los efectos externos en la producción fabril, el gobierno estatal busca fortalecer el consumo regional y promover la diversificación de negocios, lo que permitirá blindar los ingresos de los trabajadores locales.

El reporte del INEGI coloca a Aguascalientes entre los polos de mayor atracción para actividades terciarias en el centro del país, marcando una tendencia de estabilidad para las micros, pequeñas y medianas empresas de la región durante el presente ejercicio fiscal.

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JVR