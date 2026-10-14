Aguascalientes destaca por avances educativos a nivel nacional: IMCO

Las políticas públicas de apoyo económico e inversión en planteles escolares son encabezadas por la gobernadora Tere Jiménez.

Aguascalientes ocupa el segundo lugar nacional en la proporción de estudiantes que ingresan a primaria y logran concluir una carrera universitaria, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO). Además, se ubica en el tercer lugar nacional en grado promedio de escolaridad, con 11 años de estudio, indicadores que reflejan avances en las trayectorias educativas de la población.

Para lograr estos resultados, durante la administración de la gobernadora Tere Jiménez se han impulsado acciones que abarcan desde la mejora de las escuelas y la ampliación de la cobertura hasta el otorgamiento de becas y el desarrollo de nuevas habilidades.

El director del Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA), Luis Enrique Gutiérrez Reynoso, informó que se han realizado más de 600 acciones de mejora en escuelas y creado 32 nuevos planteles: 20 de educación básica, 10 de educación media superior y dos universidades. Asimismo, el estado avanza hacia la cobertura total de educación media superior en planteles públicos, con el propósito de que más jóvenes tengan la oportunidad de continuar sus estudios.

El respaldo económico a las familias también forma parte de esta estrategia. Durante 2026, el presupuesto destinado a becas aumentó 40.8 por ciento. Además, mediante el Programa de Apoyo a la Gestión Escolar (PROAGE) y la entrega de uniformes escolares, se destinan cerca de 100 millones de pesos en beneficio de más de 240 mil estudiantes.

Las dinámicas de erradicación del acoso e integración comunitaria se estructuran a través del Programa de Cultura de Paz en Aguascalientes, México. ı Foto: Especial.

A la par, se fortalecen las herramientas de aprendizaje para ampliar las oportunidades académicas y profesionales. Actualmente, el inglés se imparte en el 95 por ciento de las primarias y en el 100 por ciento de las secundarias. A esta formación se suman clases de francés en escuelas primarias públicas y cursos gratuitos en centros de idiomas.

En educación superior, 27 planteles incorporan carreras relacionadas con ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas (STEAM). Asimismo, los programas de educación dual y microcredenciales buscan desarrollar habilidades vinculadas con las necesidades del sector productivo y facilitar la incorporación de las y los jóvenes al mercado laboral.

La formación integral también contempla la convivencia y la prevención de la violencia en las escuelas. A través del Programa de Cultura de Paz, cerca de 23 mil estudiantes y más de 3 mil docentes han participado en actividades enfocadas en promover una convivencia escolar respetuosa y prevenir el acoso escolar.

Con estas acciones, el Instituto de Educación de Aguascalientes busca consolidar los avances educativos del estado, ampliar las oportunidades de acceso y permanencia escolar y brindar a las nuevas generaciones herramientas para continuar sus estudios y construir su futuro.

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JVR