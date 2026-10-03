Tere Jiménez asegura que seguirá cumpliendo en Aguascalientes en coordinación con Gobierno federal

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, destacó que seguirá cumpliendo a las y los hidrocálidos, mediante una administración que respete la división de poderes, la autonomía de los municipios y que mantenga la coordinación con el Gobierno federal.

La mandataria estatal dio un mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, en donde presentó logros en distintos rubros, como seguridad, economía, apoyos sociales, infraestructura, entre otros.

Destacó que, durante su cuarto año de gobierno, ha trabajado y cumplido en las tres principales demandas que recibió de la población: seguridad y paz para las familias; escuelas de calidad para sus hijos y atención médica para las personas más desprotegidas.

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

En este sentido, destacó que, durante los años que restan de su administración, seguirá trabajando y “dando lo mejor” de sí para seguir cumpliendo ante la ciudadanía.

“Seguiré dando lo mejor de mí, con fuerza y corazón por Aguascalientes. [...] Lo haremos con respeto a la división de poderes, a la autonomía de los municipios y en coordinación con el gobierno federal, con diálogo y firmeza”, expresó la gobernadora.

Jiménez Esquivel destacó que, hace cuatro años que llegó, asumió la responsabilidad de gobernar no solo por ocupar un cargo, sino para “responder con soluciones” reales ante las demandas de las y los hidrocálidos.

“Hace cuatro años dije que los nuevos tiempos nos exigían cumplir lo que se dice y responder con soluciones”, concluyó Tere Jiménez.

Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

Seguridad, inversión extranjera, reducción de pobreza… entre los logros presentados por Tere Jiménez

Durante su mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, Tere Jiménez presentó algunos de los logros más destacados de su administración, en rubros como seguridad, economía, infraestructura, bienestar social, entre otros.

Destacó el rubro de seguridad, en donde, al corte de su cuarto año de gobierno, reportó una reducción del 29 por ciento en la incidencia delictiva, disminución de 54 por ciento de homicidios dolosos y un aumento de 31 por ciento de la percepción de seguridad estatal.

En economía, Tere Jiménez destacó que, entre el primer trimestre de 2025 y el primer trimestre de 2026 se registró un crecimiento de 211 por ciento de la inversión extranjera directa.

Asimismo, se registraron 86 nuevas inversiones y ampliaciones de empresas. También, una reducción del siete por ciento de la pobreza laboral, y un 10 por ciento de incremento salarial anual.

En tanto, Jiménez Esquivel enfatizó que Aguascalientes fue el único estado sin feminicidios durante el primer trimestre de 2026, lo que atribuyó a acciones para acompañar a las hidrocálidas.

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