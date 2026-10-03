Aguascalientes, único estado del país sin feminicidios en 1er trimestre de 2026, destaca Tere Jiménez

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, celebró que la entidad se colocó como la única en el país sin feminicidios durante el primer trimestre de 2026, lo cual, aseguró, demuestra que ha cumplido con su promesa de garantizar a ellas que “no están solas” .

Durante el mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno, Jiménez Esquivel presentó los apoyos sociales que ha impulsado su administración, especialmente aquellos dirigidos hacia las mujeres, quienes, dijo, “siempre tendrán a su lado a la gobernadora”.

Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

En este sentido, enfatizó que esta promesa se ha traducido en acciones de protección, atención y generación de oportunidades para las mujeres.

Además de las acciones en seguridad que permitieron la reducción del delito de feminicidio, destacó el acompañamiento de más de 24 mil 900 Agentes Rosas, quienes acompañan y canalizan a mujeres víctimas de violencia en las colonias del estado.

Asimismo, enfatizó la apertura de nueve Casas Rosas, a las que describió como espacios seguros para brindar refugio y atención integral.

Tere Jiménez da mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno. ı Foto: Captura de video

Jiménez Esquivel enfatizó que el gobierno incrementó en 274 por ciento el número de Tarjetas Rosas entregadas a mujeres. Además se impulsaron programas como Poder Mujer e Igualdad, Confía, Mujer Rural, Empréndete, Fomento al Autoempleo, entre otros, mediante los cuales se impulsó el autoempleo y los emprendimientos entre las mujeres hidrocálidas.

Finalmente, la gobernadora estatal destacó que 100 por ciento de las mujeres detectadas con cáncer de mama o cervicouterino recibieron tratamiento sin costo, además de que se acercaron consultas y estudios gratuitos mediante Caravanas Rosas y Ferias de la Salud.

“Al asumir el gobierno les dije a las mujeres de Aguascalientes que no estarían solas. Siempre tendrán a su lado a la gobernadora. Hoy esa convicción se traduce en protección, atención y oportunidades”, dijo Tere Jiménez.

La mandataria estatal destacó que su responsabilidad es “abrirles caminos” a las mujeres hidrocálidas.

Destaca reducción de 60 por ciento en pobreza extrema

En otro punto de su mensaje, Tere Jiménez destacó que, durante su gestión, que alcanzó su cuarto año, se redujo en más de 66 por ciento la pobreza extrema.

Además, enfatizó que Aguascalientes se encuentra entre los cuatro estados con mayor esperanza de vida.

Lo anterior lo atribuyó a la entrega de programas sociales relacionados con vivienda social, salud, empleo, becas, entre otros rubros. Destacó el programa Oportunidades, cuyo número de acciones aumentó más de 800 por ciento.

am