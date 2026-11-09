Baja California invierte 239 mdp en cultura y deporte en 5 años

El Gobierno de Baja California destinó más de 239 millones de pesos para rehabilitar espacios culturales y deportivos en sus siete municipios.

El Gobierno de Baja California destinó un presupuesto superior a los 239 millones de pesos para la rehabilitación, equipamiento y fomento de actividades culturales y deportivas en los siete municipios del estado, como parte de la estrategia para fortalecer el tejido social.

De acuerdo con los datos presentados en el Quinto Informe de Gobierno de la administración estatal, los recursos públicos se distribuyeron entre la infraestructura cultural y la modernización de recintos de activación física para beneficio de la población bajacaliforniana.

En el rubro cultural, la inversión superó los 117 millones de pesos. Este monto permitió la rehabilitación de la Biblioteca Pública Central Estatal, así como la renovación de los Centros Estatales de las Artes (CEART) ubicados en Mexicali y Ensenada.

Un total de 1.3 millones de personas acudieron a las bibliotecas públicas de la entidad, mientras que 303 mil estudiantes recibieron el pasaporte lector. Asimismo, más de 6 mil niñas, niños y jóvenes se integraron a la Red Estatal de Música.

“Cuando una niña o un niño encuentra en la música, la lectura o el deporte una oportunidad para aprender, también estamos construyendo comunidades más unidas y en paz”, expresó la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda al destacar el impacto de los programas sociales.

Respecto al ámbito deportivo, la entidad canalizó 122.9 millones de pesos en equipamiento deportivo y espacios estatales. Entre las obras principales destaca la remodelación del campo de tiro con arco en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Tijuana, que requirió 7.4 millones de pesos.

Las actividades de cultura física atendieron a más de un millón de personas en los siete municipios. En materia competitiva, las delegaciones deportivas incrementaron su cosecha de medallas histórica al pasar de 479 medallas obtenidas en 2022 a 511 preseas durante 2026.

Entre los logros destacan 40 medallas conquistadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, además de 101 preseas logradas por 89 atletas en la Paralimpiada Nacional, lo que consolidó el desarrollo del talento deportivo en Baja California.

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JVR