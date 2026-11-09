Difunden video de la alcaldesa de Chiautempan, Tlaxcala, en presunto estado de ebriedad

La presidenta municipal, Blanca Angulo Meneses, de Morena, fue captada presuntamente conviviendo y brindando con un vaso en la mano.

Un video difundido este lunes en redes sociales generó severos cuestionamientos hacia la alcaldesa de Chiautempan, Tlaxcala, Blanca Estela Angulo Meneses, a quien usuarios acusan de acudir en presunto estado de ebriedad a un evento público.

La grabación, de 8 segundos, muestra a la presidenta municipal sentada en el área de espectadores del palenque de la “Feria de Ferias”, rodeada de varias personas. En las imágenes se observa que sostiene un vaso transparente con una bebida y conversa con una mujer a su lado, para posteriormente brindar con sus acompañantes, quienes presuntamente serían servidoras públicas del Ayuntamiento.

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En completo estado de ebriedad y brindando con sus trabajadoras fue captada Blanca Estela Angulo Meneses, presidenta municipal de Chiautempan Tlaxcala@ChairosY



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Usuarios critican a la alcaldesa de Chiautempan, Tlaxcala

Tras la publicación del video, usuarios de Internet reaccionaron con críticas sobre su comportamiento público en la convivencia y expresaron diversas inconformidades respecto a la situación municipal actual.

Sin embargo, no se ha confirmado la identidad de todas las personas en pantalla ni si la funcionaria municipal estaba bajo los efectos del alcohol, por lo que el señalamiento permanece como una versión digital.

Blanca Estela Angulo Meneses encabeza la administración del municipio de Chiautempan para el periodo 2024-2027. La divulgación de estas imágenes ocurre en un contexto de tensiones políticas y reclamos ciudadanos por parte de habitantes de distintas comunidades locales.

Recientemente, pobladores de Guadalupe Ixcotla y Santa Cruz Guadalupe acudieron al Congreso del Estado de Tlaxcala (CET) para solicitar formalmente la revocación de mandato de la alcaldesa y de otros integrantes del cabildo. Los inconformes denuncian presuntas afectaciones a los derechos colectivos de sus localidades a raíz de un proyecto de construcción.

El motivo central de la disputa ciudadana es la edificación planificada de un Centro de Educación y Cuidado Infantil (CECI) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la cual se prevé desarrollar en terrenos destinados a espacios deportivos.

Ante esta situación, el Congreso estatal aprobó el pasado 13 de octubre la creación de una comisión especial. Dicha instancia tiene la encomienda legal de analizar el expediente presentado por los habitantes, reunir los elementos probatorios correspondientes y elaborar un informe detallado sobre la viabilidad de la solicitud.

Las autoridades legislativas remarcaron que la integración de esta comisión representa únicamente el comienzo de una fase de revisión, por lo que no implica la aprobación de la revocación de mandato ni constituye una resolución definitiva contra la munícipe.

Por el momento, el material audiovisual captado en el palenque mantiene a la munícipe en el centro del debate público. No obstante, las acusaciones sobre su presunto consumo de alcohol no han sido comprobadas. Tampoco existe una vinculación jurídica acreditada entre el video difundido y el procedimiento legislativo que enfrenta su gestión.

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JVR