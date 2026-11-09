Chihuahua frena violencia: reportan 149 detenidos en Mesa de Paz

La gobernadora Maru Campos ordenó a los mandos policiales y militares sostener la intensidad de la vigilancia preventiva en zonas urbanas y rurales.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz en Chihuahua reportó la detención de 149 generadores de violencia en la entidad, tras un despliegue de seguridad coordinado entre corporaciones de los tres niveles de Gobierno.

Durante los recientes patrullajes, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) aseguró 32 vehículos —15 de ellos con reporte de robo vigente—, además de 1.1 kilogramos de sustancias ilícitas, tres armas de fuego, 254 cartuchos y ocho cargadores de distintos calibres.

El titular de la SSPE, Luis Aguirre, detalló que las fuerzas del orden implementaron operativos policiales terrestres y aéreos focalizados en los municipios de Coyame, Temósachic, Santa Bárbara y Uruachi. Dichas intervenciones resultaron en la recuperación de seis automóviles adicionales y la detención de armados.

Paralelamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una advertencia a la población ante la proximidad de la campaña comercial del Buen Fin. Gilberto Loya, encargado del despacho de la dependencia, señaló que las denuncias por delitos informáticos aumentan considerablemente en este periodo.

“Actualmente mantenemos 622 carpetas de investigación activas por fraudes digitales cometidos mediante redes sociales y plataformas digitales”, explicó Loya. Ante el incremento de ofertas de temporada, el funcionario instó a las familias chihuahuenses a verificar los sitios web antes de efectuar transferencias o compras para proteger su dinero.

La Mesa Estatal de Construcción de Paz en Chihuahua confirmó la detención de 149 generadores de violencia tras desplegar operativos coordinados. ı Foto: Especial.

Por su parte, la gobernadora Maru Campos instruyó a los mandos policiales, cívicos y militares a mantener la vigilancia preventiva y sostener el ritmo de patrullaje para garantizar la seguridad ciudadana en las zonas urbanas y rurales de la entidad.

En la sesión de evaluación realizada en el Palacio de Gobierno de Chihuahua participaron Santiago De la Peña, secretario general de Gobierno; Mayra Chávez, delegada federal de la Secretaría de Bienestar, y Fernando Ávila, representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El encuentro incluyó la coordinación de Gaudencio Ramos, de la Guardia Nacional (GN), y del general Felipe González, de la Quinta Zona Militar. De forma remota asistieron Andrea Guzmán, de la Fiscalía General de la República (FGR), y el general Alejandro Gómez Vargas, comandante de la Cuadragésima Segunda Zona Militar.

Esta coordinación interinstitucional busca contener los delitos de alto impacto en regiones prioritarias del norte de México y dar seguimiento continuo a los operativos conjuntos.

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JVR