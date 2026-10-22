Inauguran Feria de Tlaxcala 2026 con recinto renovado

El arranque formal de las festividades y el corte de listón del recinto renovado fueron encabezados por la gobernadora Lorena Cuéllar.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la inauguración oficial de “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026”, festividad popular que se llevará a cabo del 22 de octubre al 16 de noviembre. La edición de este año estrena instalaciones remodeladas de forma integral, tras registrarse un periodo de seis décadas sin una renovación de tal dimensión en el predio.

Entre las obras principales ejecutadas dentro del complejo destaca un nuevo palenque adaptado para recibir a 5 mil 800 personas, posicionándose entre los recintos de mayor aforo en el país. Asimismo, el proyecto incluyó la colocación de techumbre y la rehabilitación de caballerizas en el histórico Lienzo Charro “Adolfo López Mateos”.

Las autoridades también habilitaron una zona ganadera adecuada para exposiciones y ampliaron las áreas de estacionamiento con el propósito de facilitar el acceso de las familias tlaxcaltecas y visitantes nacionales. Las obras abarcan además la mejora de diversos espacios dedicados a la oferta cultural, artística y de esparcimiento.

TE RECOMENDAMOS: Frente por Colima Rosi Bayardo se reúne en CDMX con el dirigente nacional del PT

Para el sector productivo local, el espacio incluyó 72 locales fijos destinados a artesanas y artesanos. En estos puntos se comercializa madera tallada de Tizatlán, talavera de San Pablo del Monte, barro de Tenexyecac y Atlahapa, así como textiles elaborados en telar de pedal originarios de Contla, Chiautempan e Ixtenco.

“Hemos construido un recinto moderno con instalaciones que conservan el alma de nuestras fiestas y tradiciones, honrando nuestra historia”, señaló Cuéllar Cisneros durante la entrega de los trabajos. El representante artesanal, Margarito Hernández, resaltó que estos locales fortalecerán directamente la economía de las comunidades.

¡Así se ve la transformación en #Tlaxcala! Inauguramos la Feria de Ferias 2026 con un recinto renovado: nuevo palenque, lienzo charro techado y 72 locales para el talento de nuestras artesanas y artesanos. Les esperamos del 22 de octubre al 16 de noviembre.



¡Vengan a… pic.twitter.com/Rkf1A8Bp13 — Lorena Cuéllar (@LorenaCuellar) October 23, 2026

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Sebastián Ramírez Mendoza, acudió en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. El funcionario federal transmitió el respaldo de la administración central a las obras de infraestructura ejecutadas con recursos públicos en favor de la población.

Este evento corresponde a la última feria estatal que encabeza Lorena Cuéllar dentro de su gestión de cinco años. Tras el acto protocolario y la develación de la placa conmemorativa, las autoridades recorrieron el inmueble hasta llegar al Teatro del Pueblo, donde iniciaron los espectáculos musicales.

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR