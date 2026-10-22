Rosi Bayardo se reúne en CDMX con el dirigente nacional del PT

El diálogo institucional para acordar el trabajo territorial conjunto en los municipios fue encabezado por la coordinadora estatal, Rosi Bayardo.

La articulación de las fuerzas políticas de izquierda en Colima busca consolidar los proyectos de desarrollo social y bienestar para la población. En este contexto, la representación del movimiento de transformación en la entidad concretó acuerdos clave en la capital del país.

Durante un encuentro de trabajo en la Ciudad de México, se ratificó la necesidad de mantener un frente común entre las organizaciones socias para priorizar la atención a las demandas ciudadanas sobre las agendas partidistas particulares.

“Morena y el Partido del Trabajo comparten una trayectoria de lucha social, pero sobre todo el compromiso firme de continuar con el fortalecimiento de la Cuarta Transformación”, afirmó Bayardo al concluir el diálogo institucional.

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Me reuní con @AlbertoAnayaGt, senador de la República y dirigente nacional del @PTnacionalMX . 🇲🇽



En Morena y PT compartimos una historia de lucha y el compromiso de seguir fortaleciendo la Cuarta Transformación con unidad, convicción y poniendo siempre el bienestar del pueblo… pic.twitter.com/rrWNBIbenh — Rosi Bayardo (@BayardoRosi) October 23, 2026

Asimismo, la funcionaria enfatizó que el trabajo coordinado entre ambas agrupaciones políticas se mantendrá enfocado en el bienestar de las familias mexicanas y colimenses, bajo criterios de unidad y convicción ideológica.

Por su parte, la dirigencia del PT refrendó su respaldo a las labores de coordinación en Colima, destacando la relevancia de mantener la cohesión en la entidad para consolidar los proyectos de infraestructura y apoyo social.

El Partido del Trabajo ha sido un aliado histórico de Morena en diversos procesos electorales y legislativos en el país, consolidando una agenda legislativa conjunta en favor de reformas sociales y laborales.

Esta reunión se suma a una serie de diálogos que Rosi Bayardo realiza en la capital mexicana con actores políticos de nivel federal para gestionar apoyos e impulsar la agenda territorial en los diez municipios colimenses.

Se prevé que en los próximos días continúen los encuentros de trabajo con liderazgos nacionales para afianzar la estructura organizativa del movimiento en el occidente de México.

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JVR