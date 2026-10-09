Nuevo desafío del PT a Morena; refrenda respaldo a Morón

Raúl Morón en Michoacán, Rafael Marín Mollinedo en Quintana Roo y Geovanna Bañuelos en Zacatecas encabezan el abanico de posibles cartas que el Partido del Trabajo (PT) tiene en la mira para competir por las gubernaturas de 2027. A ellos se suman figuras propias y morenistas que no obtuvieron las coordinaciones estatales, en un mapa que combina registros en el proceso interno, menciones públicas y respaldos sujetos a negociación.

El partido de Alberto Anaya no ha presentado una lista definitiva para las 17 entidades que renovarán gubernatura. Sin embargo, los nombres expuestos por sus dirigentes permiten identificar sus opciones mientras negocia con Morena y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y mantiene abierta la posibilidad de competir por separado.

En Michoacán, el coordinador de los diputados petistas, Reginaldo Sandoval, refrendó este jueves su respaldo a Morón, después de que Morena eligió a Carlos Torres Piña como coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

El dato: El próximo coordinador de Morena en Michoacán, Carlos Torres, llamó a dialogar a Morón, ante los rumores de que pueda competir bajo las siglas del PT.

A Morón lo llamó coordinador estatal de afiliación del PT. Ese cargo, no obstante, no representa una designación nueva: medios locales reportaron la entrega del nombramiento el pasado 25 de junio. El pronunciamiento de Sandoval reafirma el acompañamiento político a Morón.

Para Quintana Roo, el PT mantiene entre sus opciones a Rafael Marín Mollinedo, fundador de Morena en el estado y exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Su nombre permanece sobre la mesa después de que la coordinación estatal fue para Eugenio Segura.

En Zacatecas, Geovanna Bañuelos, senadora y una de las figuras nacionales del PT, es la principal carta propia del partido. Sandoval también ha abierto la puerta a Ulises Mejía Haro, quien quedó fuera de la definición morenista. En esa entidad, las opciones petistas reúnen así a una dirigente de sus filas y a un aspirante procedente de Morena. En Baja California aparece Montserrat Caballero, exalcaldesa de Tijuana, quien dejó Morena y ha planteado competir bajo las siglas del PT. En Baja California Sur figura Christian Agúndez, alcalde de Los Cabos, como una de las opciones que el partido analiza. Para Nuevo León, Sandoval ha mencionado al diputado local Jesús Elizondo entre los perfiles que contempla para una medición propia.

Otro grupo corresponde a los aspirantes que el PT registró en el proceso interno de la coalición. En Campeche se encuentra Gerardo Sánchez Sansores, sobrino de la gobernadora Layda Sansores; en Colima, el exsenador Joel Padilla Peña, y en Guerrero, el diputado Victoriano Wences Real.

En Colima también ha sido mencionado el nombre de Ana Karen Hernández Aceves. Para Nayarit, el partido registró al diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez, mientras que en Tlaxcala hizo lo propio con Irma Yordana Garay Loredo.

No todas las opciones que Sandoval había planteado conservan el mismo escenario. En Chihuahua expresó disposición a respaldar a Andrea Chávez, condicionada a que la senadora decidiera competir por el PT, después de que Morena eligió a Cruz Pérez Cuéllar. Sin embargo, Chávez se ha encaminado hacia la contienda municipal de Ciudad Juárez dentro de Morena.

En San Luis Potosí, el empresario Gerardo Sánchez Zumaya fue registrado con respaldo petista, pero posteriormente se retiró del proceso. Si el partido opta por competir por separado, tendría que definir una nueva carta. Para Sonora, el mapa de perfiles reunido hasta ahora no identifica una opción.

En contraste, Sandoval ha señalado coincidencias entre los tres integrantes de la coalición para acompañar las definiciones de Aguascalientes, Querétaro y Sinaloa, donde no ha expuesto una alternativa propia con la misma claridad que en otras entidades.

La situación de cada nombre es distinta: haber sido registrado, recibir un respaldo público o ser mencionado como posibilidad aun no equivale a un apoyo directo del PT.

El partido insiste en realizar encuestas espejo para comparar a sus perfiles con los seleccionados por Morena y el Verde. Sandoval ha planteado competir en solitario en algunas entidades o en las 17, incluso romper la coalición electoral si no se cumplen los acuerdos que, según el PT, fueron establecidos.

“No nos rajamos, somos un partido congruente”

| Por Claudia Arellano |

El coordinador de los diputados federales del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, refrendó su respaldo al morenista Raúl Morón como coordinador estatal de afiliación del instituto político en Michoacán, después de que el guinda eligió a Carlos Torres Piña para encabezar sus trabajos rumbo a 2027. “El PT no se raja”, sostuvo, en un nuevo episodio de las diferencias entre los aliados.

El mensaje mantiene a Morón como posible carta petista, sin anunciar una candidatura, y ocurre después de que Alberto Anaya acusó a Morena de correrse al centro y a la centroderecha por presiones de Estados Unidos. El PT mantiene abiertas las negociaciones y la posibilidad de competir por separado.

Ayer, el también dirigente petista en Michoacán, Reginaldo Sandoval, publicó un mensaje en el que aseguró que su partido no dará marcha atrás en sus posiciones y destacó la necesidad de impulsar un perfil que, desde su perspectiva, represente los principios de la Cuarta Transformación.

“El PT no se raja, somos un partido congruente que se va a fondo. Por eso me da mucho gusto coincidir con nuestro coordinador estatal de afiliación en Michoacán, Raúl Morón, en que Michoacán pide al perfil más honesto y con la autoridad moral que defienda los principios y valores de la 4T”, escribió en sus redes sociales.

Aunque el mensaje fue interpretado como una señal de que el PT perfila a Morón como una alternativa para competir por la gubernatura, no se trata de un nombramiento nuevo. El senador con licencia recibió la responsabilidad de coordinador estatal de afiliación del partido desde el 30 de junio, en un acto encabezado por dirigentes nacionales y estatales del PT. El posicionamiento de ayer refrenda el respaldo político a su figura, pero no constituye por sí mismo el registro de una candidatura.

Dicho apoyo se produce después de que Morón quedó fuera de la definición interna de Morena, que se inclinó por el exfiscal estatal Carlos Torres Piña para encabezar los trabajos rumbo a la elección de 2027. En 2021 Morón ganó el proceso interno de Morena, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la cancelación de su candidatura por no presentar en el plazo legal su informe de gastos de precampaña. Tras esa decisión, Alfredo Ramírez Bedolla fue el candidato de Morena y posteriormente ganó la elección estatal.

El guinda definirá mañana política aliancista de 2027

| Por Claudia Arellano |

El Consejo Nacional de Morena se congregará mañana para discutir y, en su caso, aprobar la política de alianzas que el partido oficialista seguirá rumbo al proceso electoral de 2027, en una sesión que tendrá lugar en el World Trade Center de la Ciudad de México.

De acuerdo con la convocatoria firmada por el presidente del consejo, Alfonso Durazo Montaño, el registro de las consejeras y consejeros comenzará a las 10:00 horas, mientras que los trabajos formales están programados para iniciar al mediodía en el Salón Mexica.

Uno de los principales puntos de la agenda será la presentación, discusión y eventual aprobación del Acuerdo del Consejo Nacional por el que se establece la Política de Alianzas para el Proceso Electoral Concurrente 2026-2027, así como para los procesos electorales extraordinarios que pudieran celebrarse.

El Tip: El PT se deslindó de los nombramientos de Morena en Chihuahua, Nuevo León y Baja California Sur, donde fueron elegidos Cruz Pérez Cuéllar, Clara Luz Flores y Manuel Cota.

El documento establecerá los criterios bajo los cuales Morena podrá definir eventuales coaliciones y alianzas con otros partidos políticos para los comicios del próximo año.

La discusión adquiere relevancia luego de que el partido guinda concluyó la definición de sus Coordinaciones Estatales de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en las 17 entidades que renovarán gubernatura en 2027, proceso que generó diferencias con el PT y PVEM en algunas entidades.

El Consejo Nacional también recibirá un informe sobre los avances del proceso de selección de las Coordinaciones Estatales, Distritales y Municipales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, estructuras que forman parte de la organización interna del partido guinda rumbo a los siguientes procesos electorales de 2027 y 2030.

Durante la sesión, las y los consejeros también abordarán un plan de acción, además de asuntos generales, antes de proceder a la clausura de los trabajos.

12 Estados de los 17 que se renovarán en el 27 los gobierna Morena

La convocatoria establece que la reunión será presencial y que, previo al inicio de los trabajos, se llevará a cabo la acreditación de las y los integrantes del Consejo Nacional y la declaración del quórum correspondiente.