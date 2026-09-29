Postula Morena a más candidatos

Francisco Cárdenas Cruz. *Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón

Clara Luz Flores, Ana Lilia Rivera, Elí Cervantes Rojas, Jasmine Bugarín, del PVEM y Lorenia Valles serán los candidatos a gobernadores de Nuevo León, Tlaxcala, San Luis Potosí, Nayarit y Sonora, a quienes las dirigentes nacionales de Morena, Ariadna Montiel y Citlalli Hernández, presentaron como “Coordinadores de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, para iniciar campañas de inmediato.

Y aun cuando Montiel aseguró que continúa el diálogo con el senador Alberto Anaya, eterno dirigente petista para continuar la alianza Morena-PT en San Lázaro el próximo año, en la entidad potosina la candidata del PVEM será la senadora Ruth González Silva, esposa del gobernador Ricardo Gallardo, del PVEM, que llegó a ese cargo por el mismo partido y contenderá contra Cervantes Rojas, uno de los fundadores del guinda.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

En Nuevo León, la abanderada morenista Clara Luz Flores va por la revancha, ya que en la anterior elección contendió por el guinda contra Samuel García, de Movimiento Ciudadano, que ganó y quien ahora está en serios problemas por las acusaciones que se le han hecho de pagar millones de pesos a su despacho particular.

La senadora y experredista Ana Lilia Rivera ganó en Tlaxcala la postulación al alcalde de la capital, Alfonso Sánchez García, hijo del exgobernador del mismo nombre, que era apoyado por la actual mandataria, Lorena Cuéllar, quien le ganó la elección anterior.

Hasta el cierre de esta edición falta la presentación de quienes gobernarán Baja California Sur y Chihuahua, en éste por el jaloneo entre quienes los apadrinan, como el senador Adán Augusto López a su colega Andrea Chávez y en el otro, por la entrada anoche del huracán Polo.

Con todo y castigo carretero, tras su traslado del penal del Altiplano a Ensenada, Ernesto Ruffo Appel llegó a cumplir prisión domiciliaria y fue recibido con aclamaciones y porras de sus vecinos y simpatizantes que lo han apoyado.

Cunde indignación entre padres de estudiantes de la Universidad Autónoma de Morelos asesinados, igual de los que fueron víctimas tres compañeras recientemente por grupos criminales, a pesar de la presencia de Fuerzas Federales en ese estado próximo a CDMX.

El PAN sigue decidido a postular como su candidato en Michoacán al alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar. Se fortalecen las versiones de que su colega del Movimiento del Sombrero, Grecia Quiroz, la viuda del asesinado edil Carlos Manzo, se enfila a la gubernatura, aún cuando ni el PRI ni Movimiento Ciudadano han confirmado aliarse para respaldarla.

Sin freno, el alza de precios de artículos de consumo popular, como verduras, frutas y tortillas, con el consecuente encarecimiento de otros productos de consumo diario.