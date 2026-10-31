Baja California, primer lugar nacional en salario policial en cinco años de gobierno de Marina del Pilar

Rumbo a la presentación de su Quinto Informe de Resultados, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda consolidó una política de justicia laboral sin precedentes para los cuerpos de seguridad de la entidad, al posicionar a Baja California en el primer lugar nacional con el salario policial más alto de todo México, alcanzando una percepción promedio mensual de 25 mil 967 para las y los agentes locales.

Esta estrategia institucional, impulsada durante cinco años de bienestar y dignificación laboral, contempla la creación de un Fideicomiso histórico de mil 500 millones de pesos para el periodo 2023-2027, destinado a fortalecer el esquema de prestaciones sociales, seguridad social y garantizar un retiro digno a más de 2 mil 300 elementos pertenecientes a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Sistema Penitenciario.

A través de este fondo, el personal policial y sus familias acceden a un paquete integral de 13 prestaciones que abarcan servicio médico, pensiones, becas educativas, apoyo para útiles escolares y esquemas de retiro digno. Muestra de ello es que, tan solo durante el primer semestre de 2026, más de 2 mil 136 elementos fueron beneficiados con al menos una prestación social, destacando 215.7 millones de pesos destinados al pago directo de pensiones por invalidez, edad avanzada, retiro anticipado y apoyos por fallecimiento.

Como parte del incentivo directo a la tropa, la administración estatal otorga un estímulo económico anual de 5 mil pesos para cada integrante de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), sumado a un incremento del 100 por ciento en las becas para cadetes en formación, quienes pasaron de percibir 6 mil a 12 mil pesos mensuales durante 2026 para consolidar la vocación policial desde la academia.

En el eje de fortalecimiento operativo y territorial, la dignificación policial se acompaña del despliegue táctico con la apertura de nuevas bases operativas de la FESC en San Quintín, San Felipe y el Valle de Guadalupe, ampliando la presencia preventiva en zonas estratégicas del estado. Esta cobertura integral se traduce en avances de seguridad pública, registrando una disminución significativa de delitos entre el periodo enero-agosto de 2025 y el mismo lapso de 2026: robo de vehículos (-28.46 por ciento), homicidio doloso (-18.98 por ciento) y robo a casa habitación (-16.33 por ciento).

Asimismo, la atención integral incluye la salud mental mediante programas especializados impartidos en coordinación con el Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California para brindar acompañamiento psicológico y manejo del estrés. Por otra parte, se consolida el reconocimiento al mérito profesional con el ascenso de grado para 86 elementos, acompañado de incrementos salariales de hasta el 6 por ciento, tras acreditar sus evaluaciones académicas, documentales y controles de confianza en el Servicio Profesional de Carrera.

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cehr