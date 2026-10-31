Secretaría de Marina y SSPC gradúan a 166 elementos en Campeche

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) graduaron a 166 elementos que concluyeron cinco cursos de capacitación especializada en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tácticas, operativas y de respuesta.

De los graduados, 152 pertenecen a la Armada de México y 14 forman parte de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la SSPC. Los participantes concluyeron los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas, Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, Rappel y Soga Rápida, Técnicas de Tiro Básico y de Combate, y Operaciones Especiales en Áreas Urbanas.

Elementos de la Marina y la SSPC graduados en Campeche. ı Foto: Cortesía

La ceremonia de clausura y graduación fue encabezada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, acompañado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, así como por autoridades civiles y navales.

Durante el acto, personal de ambas instituciones realizó demostraciones de tiro básico y operaciones especiales en áreas urbanas. Asimismo, se llevó a cabo la transición de casco a boina, un acto simbólico que representa la asunción de mayores responsabilidades en el servicio a México.

Las autoridades que integraron el presídium entregaron constancias a los participantes, además de reconocimientos a quienes obtuvieron los primeros lugares y al instructor más destacado durante el periodo de capacitación.

Omar García Harfuch destaca coordinación con al Marina

Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció a los graduados por someterse a nuevos procesos de formación y desarrollar habilidades para mejorar su desempeño al servicio de México.

El funcionario subrayó que la especialización implica asumir mayores responsabilidades y mantener el compromiso de responder a la confianza que el país deposita en quienes participan en las tareas de seguridad.

También agradeció al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, por el respaldo y la colaboración permanente con la SSPC, y destacó la coordinación entre las instituciones bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. ı Foto: Cortesía

De acuerdo con García Harfuch, el trabajo conjunto, en el marco de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha contribuido a alcanzar una reducción de 53 por ciento en los homicidios dolosos.

“La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en él”, afirmó el titular de la SSPC.

Marina llama a mantener preparación y profesionalismo

Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que las especialidades impartidas requieren precisión, disciplina y conocimiento, por lo que su conclusión representa un compromiso permanente con el desempeño profesional, la lealtad, el honor y el respeto estricto a la ley.

Al dirigirse a los graduados, destacó que las capacidades adquiridas deben reflejarse en las actividades cotidianas, la atención a los detalles, el trabajo en equipo y la serenidad para tomar decisiones en situaciones que exigen preparación y criterio.

“Que cada nueva capacidad represente una mayor responsabilidad y que cada misión sea una oportunidad para honrar la confianza que México deposita en ustedes. Porque servir a México exige prepararse todos los días, actuar con integridad y estar a la altura de la responsabilidad que la nación nos demanda” Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina



Marina y SSPC gradúan a 166 elementos de seguridad en Campeche. ı Foto: Cortesía

Respecto a la formación impartida a integrantes de la SSPC, el almirante afirmó que la participación de la Armada de México permite compartir conocimientos y experiencia para fortalecer las capacidades del Estado mexicano.

“Para nuestra Armada, contribuir a la capacitación especializada de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, significa compartir conocimientos y experiencia en beneficio de las capacidades del Estado mexicano. Cada esfuerzo de esta naturaleza representa una oportunidad para consolidar la cooperación y fortalecer la preparación de quienes tienen la responsabilidad de servir a la sociedad”, señaló.

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cehr