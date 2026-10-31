Secretaría de Marina y SSPC gradúan a 166 elementos en Campeche

La Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) graduaron a 166 elementos que concluyeron cinco cursos de capacitación especializada en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina (CENCAEIM), ubicado en San Luis Carpizo, Campeche, con el objetivo de fortalecer sus capacidades tácticas, operativas y de respuesta.
De los graduados, 152 pertenecen a la Armada de México y 14 forman parte de la Unidad Nacional de Operaciones (UNO) de la SSPC. Los participantes concluyeron los cursos Básico de Fusileros Paracaidistas, Doblado y Mantenimiento de Paracaídas, Rappel y Soga Rápida, Técnicas de Tiro Básico y de Combate, y Operaciones Especiales en Áreas Urbanas.
La ceremonia de clausura y graduación fue encabezada por el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, acompañado por el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, así como por autoridades civiles y navales.
Durante el acto, personal de ambas instituciones realizó demostraciones de tiro básico y operaciones especiales en áreas urbanas. Asimismo, se llevó a cabo la transición de casco a boina, un acto simbólico que representa la asunción de mayores responsabilidades en el servicio a México.
Las autoridades que integraron el presídium entregaron constancias a los participantes, además de reconocimientos a quienes obtuvieron los primeros lugares y al instructor más destacado durante el periodo de capacitación.
Omar García Harfuch destaca coordinación con al Marina
Durante su intervención, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reconoció a los graduados por someterse a nuevos procesos de formación y desarrollar habilidades para mejorar su desempeño al servicio de México.
El funcionario subrayó que la especialización implica asumir mayores responsabilidades y mantener el compromiso de responder a la confianza que el país deposita en quienes participan en las tareas de seguridad.
También agradeció al secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, por el respaldo y la colaboración permanente con la SSPC, y destacó la coordinación entre las instituciones bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
De acuerdo con García Harfuch, el trabajo conjunto, en el marco de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad, ha contribuido a alcanzar una reducción de 53 por ciento en los homicidios dolosos.
“La delincuencia organizada corrompe, hace daño y trae mal a nuestro país. La convicción y la misión de ustedes es neutralizar estas amenazas, servir a nuestro país y proteger a los millones de mexicanas y mexicanos que viven en él”, afirmó el titular de la SSPC.
Marina llama a mantener preparación y profesionalismo
Por su parte, el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, señaló que las especialidades impartidas requieren precisión, disciplina y conocimiento, por lo que su conclusión representa un compromiso permanente con el desempeño profesional, la lealtad, el honor y el respeto estricto a la ley.
Al dirigirse a los graduados, destacó que las capacidades adquiridas deben reflejarse en las actividades cotidianas, la atención a los detalles, el trabajo en equipo y la serenidad para tomar decisiones en situaciones que exigen preparación y criterio.
“Que cada nueva capacidad represente una mayor responsabilidad y que cada misión sea una oportunidad para honrar la confianza que México deposita en ustedes. Porque servir a México exige prepararse todos los días, actuar con integridad y estar a la altura de la responsabilidad que la nación nos demanda”Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina
Respecto a la formación impartida a integrantes de la SSPC, el almirante afirmó que la participación de la Armada de México permite compartir conocimientos y experiencia para fortalecer las capacidades del Estado mexicano.
“Para nuestra Armada, contribuir a la capacitación especializada de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, significa compartir conocimientos y experiencia en beneficio de las capacidades del Estado mexicano. Cada esfuerzo de esta naturaleza representa una oportunidad para consolidar la cooperación y fortalecer la preparación de quienes tienen la responsabilidad de servir a la sociedad”, señaló.
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cehr