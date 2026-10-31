Vinculan a proceso por segunda vez a ‘El Dámaso’, ahora por extorsión

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, señalado como uno de los presuntos líderes del Cártel de Tláhuac.

En esta ocasión, un juez determinó procesarlo por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante de esa alcaldía.

De acuerdo con las investigaciones, el imputado habría exigido pagos por concepto de “derecho de piso” desde julio de 2023, cuando presuntamente acudió con otros hombres a un puesto de compraventa de llantas ubicado en la colonia Zapotitla, donde ofreció supuesta protección contra robos y otros delitos a cambio de dinero.

La #FiscalíaCDMX obtuvo una segunda vinculación a proceso contra Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, identificado como uno de los presuntos líderes del “Cártel de Tláhuac”, por su probable participación en el delito de extorsión agravada contra un comerciante, en la alcaldía… pic.twitter.com/L739XY8Oip — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) October 31, 2026

¿De qué acusan a ‘El Dámaso’?

Las exigencias económicas habrían continuado durante los siguientes años, con cantidades que iban de 500 a cinco mil pesos. Cuando el comerciante no podía reunir el dinero solicitado, presuntamente era agredido físicamente y amenazado.

Uno de los episodios más recientes ocurrió el 7 de agosto de 2026, cuando Feliciano “N” habría regresado al establecimiento acompañado de otros hombres. Según la investigación, uno de ellos amenazó a la víctima con un arma de fuego y la golpeó en el rostro.

Ante el temor de sufrir nuevas agresiones, el comerciante dejó de instalar su negocio. Sin embargo, las amenazas habrían continuado durante septiembre y octubre, cuando los presuntos agresores acudieron a su domicilio para exigirle más dinero y despojarlo de algunas pertenencias.

¿Cuándo detuvieron a ‘El Dámaso’?

Feliciano “N” fue detenido el 13 de octubre de 2026 en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan, luego de trabajos de inteligencia realizados por agentes de la Policía de Investigación (PDI).

Después de su captura, la víctima lo identificó como una de las personas que presuntamente participaron en las extorsiones. Con base en su testimonio y otras diligencias, el Ministerio Público reunió los datos de prueba para solicitar una orden de aprehensión por extorsión agravada.

La orden fue ejecutada el 25 de octubre en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde el imputado ya permanecía en prisión preventiva, luego de que el 20 de octubre fuera vinculado a proceso por narcomenudeo y cohecho.

Durante la audiencia del 29 de octubre, un juez de control determinó vincularlo a proceso por el delito de extorsión agravada y ratificó la medida cautelar de prisión preventiva. Además, estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene abiertas las investigaciones para determinar si el imputado estaría relacionado con otros hechos delictivos e identificar a posibles víctimas adicionales.

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MSL