¿Quiénes son ‘El Cromo’ y ‘El Dámaso’, detenidos y vinculados al CJNG y Cártel de Tláhuac?

Recientemente las autoridades mexicanas han comunicado diversas detenciones de personas vinculadas a los cárteles del narcotráfico, incluyendo a “El Cromo” y “El Dámaso”.
Este 14 de octubre se informó que Iván “N”, alias “El Cromo”; presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, fuero detenidos.
Ambos presuntos criminales se encuentran detenidos por sus posibles participaciones en diversos delitos, incluyendo algunos que podrían estar vinculados con el CJNG, y en La Razón te compartimos lo que se sabe sobre ellos.
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¿Quiénes son ‘El Cromo’ y ‘El Dámaso’?
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Iván “N”, alias “El Cromo”, fue detenido en Guadalajara, Jalisco, durante un trabajo de la Unidad de Inteligencia Naval de Secretaría de Marina (Semar) y de Centro Nacional de Inteligencia (CNI).
Apuntó que el ahora detenido, quien contaba con dos órdenes de aprehensión, fue señalado como uno de los líderes de “Los Cromos”, una organización criminal vinculada con el CJNG.
“El Cromo” presuntamente podría ser responsable de delitos como:
- Homicidios
- Extorsión
- Cobro de piso
- Secuestro
- Tráfico de drogas
- Tráfico de armas
El titular de la SSPC señaló que “su organización está señalada en las investigaciones por su presunta participación en el cobarde homicidio de una niña de apenas cuatro años de edad, ocurrido en Juchitán”.
En cuanto a Feliciano “N”, alias “El Dámaso”, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) informó que fue detenido en un centro comercial de la alcaldía Tlalpan luego de un trabajo de investigación que se desarrolló por varios meses.
“El Dámaso” fue identificado como uno de los presuntos líderes del grupo delictivo conocido como “Cártel de Tláhuac”, organización que operaba principalmente en alcaldías Tláhuac, Iztapalapa, Xochimilco y Milpa Alta.
Se presume que “El Dámaso” podría ser responsable de delitos como:
- Extorsión a comerciantes
- Despojo de inmuebles
- Venta de narcóticos
Hasta el momento las investigaciones en contra de ambos detenidos continúan activas, por lo que el esclarecimiento de los delitos continúa en curso para poder determinar sus posibles responsabilidades.
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