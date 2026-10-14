Alejandro Murat tropieza en plena tribuna del Senado al citar a Juárez.

El senador de la República por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Murat, protagonizó un tropiezo durante su intervención en la tribuna del Senado de la República, al momento de intentar citar de memoria una de las frases más célebres del benemérito Benito Juárez.
El hecho ocurrió ante el Pleno de la Cámara Alta cuando el legislador buscaba pronunciar de forma exacta la máxima juarista: “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.
Sin embargo, a la mitad de su discurso, Alejandro Murat titubeó y se trabó, por lo que se vio en la necesidad de dirigir la mirada directamente a sus notas escritas para leer la cita célebre completa y así poder dar continuidad a su mensaje.
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A pesar de recurrir a la lectura del texto de apoyo, el senador pronunció la siguiente frase ante los integrantes del Pleno.
“Como dice aquí en este recinto, entre los individuos, como entre las naciones, la defensa de cómo entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, dijo.
Instantes después del desacierto en la tribuna del Senado, el integrante de la bancada de Morena argumentó la postura de su partido señalando que “es por eso que hoy tenemos que defender las teorías y por supuesto las visiones de México”.
El tropiezo del legislador en la máxima tribuna del país fue registrado durante el desarrollo de la sesión en el Senado de la República, marcando un momento incómodo en el desarrollo de su discurso oficial ante el resto de los legisladores.
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JVR