Senado aprueba ley catastral entre acusaciones de centralismo y ‘predialazo’

Aspecto durante Sesión Ordinaria en la Cámara de Senadores en una fotografía ilustrativa.

En lo general y lo particular

El Pleno del Senado de la República aprobó una nueva ley para homologar y modernizar los sistemas catastrales y registrales en México, en medio de las críticas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, que advirtieron riesgos de centralización de facultades, vulneración de la autonomía municipal, concentración de datos patrimoniales y posibles incrementos al impuesto predial.

Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) defendieron la reforma como una herramienta para dar certeza jurídica a la propiedad y combatir la corrupción.

El decreto de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral fue aprobado con 69 votos a favor y 32 en contra en lo general, y 68 votos a favor y 28 en contra en lo particular.

Al presentar los argumentos a favor del dictamen, el senador Gilberto Hernández Villafuerte, del Partido Verde, sostuvo que la homologación de procedimientos permitirá proteger el patrimonio familiar, simplificar trámites y reducir espacios de discrecionalidad administrativa.

“Un trámite más sencillo, transparente y accesible representa una forma de combatir la corrupción”, afirmó.

En contraste, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez, del PAN, advirtió que la legislación permitirá a la Federación establecer obligaciones para estados y municipios mediante lineamientos y herramientas tecnológicas, además de concentrar información catastral y registral.

“Esto, además de significar un centralismo excesivo, de vulnerar el principio del federalismo, representa una grave concentración de información”, sostuvo.

Su compañera de bancada, Ivideliza Reyes Hernández, afirmó que la modernización no debe utilizarse para trasladar al Gobierno Federal decisiones que corresponden a los ayuntamientos.

“Esto no es coordinación. Esto se llama centralización disfrazada de modernización”, señaló.

La senadora Claudia Anaya Mota, del PRI, también acusó una invasión de competencias municipales. Argumentó que la facultad constitucional del Congreso para armonizar los catastros no implica que pueda asumir su administración y cuestionó la falta de consulta a las entidades federativas.

Además, advirtió sobre la obligatoriedad de utilizar la plataforma Llave MX para los trámites digitales, sin considerar las diferencias de infraestructura y conectividad entre municipios.

“Están obligando a todo el país a meterse a una sola plataforma sin considerar la diversidad municipal, las carencias de muchos municipios y la amplia brecha digital”, afirmó.

También puedes leer

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr