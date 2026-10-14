Sheinbaum firma decreto contra contenido violento en plataformas digitales

La firma del decreto se realizó este día en Palacio Nacional.

El decreto gubernamental para restringir el contenido violento en las plataformas digitales y su exposición a las y los niños y jóvenes quedó firmado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, por lo que la nueva disposición entrará en vigor a partir del siguiente mes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que si las redes incumplen en el compromiso establecido con esta decreto, entonces se trabajará en una ley para aplicar sanciones.

“Las plataformas estuvieron de acuerdo, lo único que pidieron fue un mes para poder preparar sus plataformas para que esto sea una realidad y le vamos a dar seguimiento con la Agencia de Transformación Digital. Si vemos que no se está cumpliendo, entonces pasaríamos a una ley que también implicaría sanciones a las plataformas”, dijo este miércoles en Palacio Nacional.

La consejera jurídica de Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, comentó que durante el diálogo que se sostuvo con las plataformas en torno a este decreto, ninguna mostró resistencia.

Luisa María Alcalde en la Mañanera de CSP. ı Foto: Captura de pantalla.

Entre los acuerdos tomados durante dicha conversación se fijó que las redes contarán con un plazo de un mes para implementar las medidas necesarias que protejan a los menores de aquel contenido que incite a agresiones, violencia y otras prácticas de riesgo.

Recordó que este plan se apega a lo estipulado por la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes, que establece que el Estado garantizará el acceso y uso seguro del internet promoviendo políticas de prevención, protección, atención y sanción del ciberacoso y de todas las formas de violencia que causen daño a su intimidad, privacidad, seguridad y o dignidad realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación sin afectar los derechos previstos en esta ley.

Este decreto será aplicable a todo servicio digital en internet que permita la interacción, comunicación, generación, difusión o compartición de contenidos entre usuarios.

Quedará absolutamente prohibido que estas plataformas permitan que menores de edad tengan acceso o recomendación de contenido que genere o promueva discursos de odio, extremismo violento, abuso, explotación o violencia sexual, suicidio, autolesiones deliberadas, trastornos alimenticios, violencia en el entorno escolar, acoso y ciberacoso, ciberbullying, conductas ilícitas y material sexual explícito.

Entre las responsabilidades que las redes adquieren con la nueva encomienda se encuentra el diseño de sistemas de seguridad y protección para los menores, a través de medidas como identificar y retirar con inmediatez aquellos contenidos que inciten a la violencia.

Deberán de clasificar los contenidos por edad y contar con medidas que sirvan a madres y padres para la supervisión, así como mecanismos para reportar a usuarios o contenidos violentos y garantizar la privacidad y seguridad para que desde el inicio se brinde protección a los perfiles de menores, de manera predeterminada.

Todas deberán de tener disponible un contacto de manera permanente, para que las autoridades puedan ponerse en contacto al solicitar información o medidas al identificarse medidas de riesgo.

La Consejera recordó que este decreto tiene carácter obligatorio, mas no punitivo, confiando en que las plataformas cumplirán con estas obligaciones.

Te puede interesar:

- Lemus deja libres a todos los detenidos y va contra policías por abuso de fuerza

- Homicidios dolosos bajan 52% y delitos de alto impacto, 36%

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR