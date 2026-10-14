Diputados avalan cambios al ISR; Resico sube a 5 mdp y endurecen controles a deducciones empresariales

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular, sin modificaciones, la reforma a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), con 322 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, con lo que el dictamen fue remitido al Senado de la República para continuar con el proceso legislativo.

La propuesta, enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum como parte del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2027, busca simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, reforzar el combate a las empresas factureras y fortalecer la capacidad financiera del Estado.

El proyecto fue aprobado en lo general el día anterior y, tras la discusión en lo particular, quedó avalado por la mayoría legislativa, luego de que las reservas presentadas por diputados de Morena, PAN, PT, PRI y Movimiento Ciudadano fueran retiradas, no admitidas a discusión o desechadas.

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Entre los principales cambios se encuentra el incremento del límite de ingresos para tributar en el Régimen Simplificado de Confianza (Resico), que pasará de 3.5 millones a cinco millones de pesos anuales, con el propósito de ampliar el margen de contribuyentes que pueden acogerse a este esquema.

La reforma también eleva de 900 mil a un millón de pesos el monto máximo de ingresos exentos para las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y pesqueras.

Uno de los cambios centrales consiste en incorporar un capítulo a la Ley del ISR para establecer mecanismos de control sobre las deducciones autorizadas y las pérdidas fiscales de determinadas personas morales residentes en México.

El nuevo esquema estará dirigido a empresas que obtengan ingresos acumulables superiores a 50 millones de pesos y determinen utilidad fiscal en el ejercicio correspondiente.

Para ello, se incorporan los artículos 78-A y 78-B, que establecen disposiciones relacionadas con el control y la limitación de las deducciones autorizadas, bajo los criterios y factores establecidos en el dictamen.

La medida forma parte de los cambios orientados a reforzar la vigilancia sobre el cálculo de las obligaciones fiscales de las empresas y evitar prácticas que reduzcan indebidamente la base gravable.

La reforma también deroga el capítulo correspondiente al Régimen Opcional para Grupos de Sociedades, al considerar que la finalidad del beneficio de diferimiento fiscal se encuentra agotada.

El dictamen incorpora a la legislación disposiciones transitorias relacionadas con estímulos fiscales vinculados al Plan México, los Polos de Desarrollo para el Bienestar del Istmo de Tehuantepec, la economía circular y los polos industriales de Yucatán.

Con estos cambios se busca dar certidumbre jurídica a los incentivos para la deducción inmediata de inversiones y las deducciones adicionales por capacitación e innovación, con vigencia hasta 2030.

La reforma combina así modificaciones dirigidas a ampliar los límites de ingresos de determinados contribuyentes con mecanismos de control fiscal para empresas y la continuidad de incentivos a la inversión productiva.

Tras su aprobación en San Lázaro, corresponderá al Senado analizar el proyecto y determinar los siguientes pasos del procedimiento legislativo.

EN VIVO / Reanudación de la Sesión Ordinaria del 13 de octubre https://t.co/0EtunIFE8z — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) October 14, 2026

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