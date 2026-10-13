Morena y aliados aprueban reforma al ISR; PAN acusa cerco fiscal a empresas

Sesión ordinaria en la Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa.

La mayoría de Morena y sus aliados en la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular, respecto de los artículos no reservados, el dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR), además de expedir disposiciones de vigencia transitoria.

En votación nominal, el proyecto obtuvo 349 votos a favor, 118 en contra y ninguna abstención, con lo que avanzó la propuesta fiscal impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum para modificar los mecanismos de contribución y deducción del impuesto.

Desde tribuna, la diputada de Morena Leticia Farfán Vázquez sostuvo que la reforma busca fortalecer la justicia social y fiscal mediante mecanismos que distingan las condiciones de las grandes empresas respecto de las medianas y pequeñas.

La legisladora afirmó que el dictamen contempla ajustes en los criterios de deducción del ISR, incluidos límites mínimos y máximos, con el propósito de promover la equidad contributiva y fortalecer el desarrollo económico y productivo del país.

🔴 A LAS 22:00 HORAS, DIPUTADOS APRUEBAN EN LO GENERAL LA LEY DEL ISR



✔️349 votos a favor

❌ 118 votos en contra



🛑 Se decreta receso.



🗓️ La sesión se reanudará mañana a las 9:00 horas. pic.twitter.com/8VCxicjwfo — Isabel Uribe (@Isa_Uribe) October 14, 2026

De acuerdo con la morenista, la propuesta pretende que las contribuciones respondan a las condiciones de los distintos sectores económicos y contribuyan al financiamiento de las políticas públicas.

En contraste, la diputada del PAN Carmen Rocío González Alonso acusó que la reforma puede perjudicar a pequeños y medianos contribuyentes y calificó la propuesta como un “cerco fiscal” contra los sectores productivos.

La legisladora cuestionó las medidas fiscales y las vinculó con otros problemas económicos, como el costo de los servicios de salud, el encarecimiento de las visas y el aumento de la deuda pública.

Ante ello, exigió disciplina financiera y mayores apoyos para quienes generan empleos, al advertir que las decisiones fiscales deben considerar las condiciones de las empresas y su capacidad para sostener sus actividades productivas.

Las críticas del PAN se centraron en el posible impacto de los cambios sobre los contribuyentes y en la necesidad de evaluar sus efectos económicos, particularmente para los negocios de menor tamaño.

Por el Partido del Trabajo, el diputado Roberto Armando Albores Gleason respaldó el dictamen al señalar que busca una contribución más justa y equitativa al erario mediante el Impuesto sobre la Renta.

El legislador sostuvo que los cambios pretenden ordenar las contribuciones directas de personas físicas y morales, así como establecer límites a las deducciones del impuesto.

Albores Gleason afirmó que la reforma no crea nuevos impuestos ni aumenta las tasas existentes, sino que modifica las condiciones de contribución y deducción para fortalecer los ingresos públicos.

Agregó que una mayor equidad contributiva permitiría contar con recursos para financiar programas sociales, inversión pública y servicios gubernamentales.

La aprobación del dictamen forma parte de la discusión del paquete económico para 2027 en San Lázaro, donde Morena y sus aliados han defendido las modificaciones fiscales como instrumentos para fortalecer los ingresos públicos y sostener el gasto gubernamental.

La oposición, en cambio, ha cuestionado los posibles efectos de las reformas sobre empresas, contribuyentes y consumidores, además de exigir mayor disciplina financiera y claridad sobre el destino de los recursos.

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MSL