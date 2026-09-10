Avanzan en San Lázaro el análisis del Paquete Económico 2027

La Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados comenzará la próxima semana la ruta formal para analizar el Paquete Económico 2027, con la revisión de las propuestas en materia de ingresos, reformas fiscales, derechos, aduanas y pagos digitales.

La Junta Directiva de la comisión acordó convocar a sus integrantes a una reunión ordinaria el próximo lunes 14 de septiembre, a las 13:00 horas, en el Salón de Protocolo del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se discutirán y, en su caso, aprobarán los acuerdos que definirán el calendario y mecanismo de trabajo.

Entre las primeras acciones está la realización de reuniones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como con representantes de los sectores social y privado, para revisar la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2027, además de las iniciativas de reforma a la Ley Federal de Derechos y a la Ley del Impuesto sobre la Renta (ISR).

La comisión también prevé convocar a funcionarios y representantes del sector privado para analizar la iniciativa que modifica diversas disposiciones de la Ley Aduanera, así como la propuesta para expedir una Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos.

Aspecto de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Como parte de la ruta legislativa, los diputados plantearán que la Comisión de Hacienda se declare en reunión permanente, con el propósito de dar continuidad a la presentación, análisis, discusión y eventual aprobación de los dictámenes correspondientes.

De esta manera, la comisión concentrará sus trabajos en cinco asuntos principales: la reforma a la Ley Aduanera, la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, las modificaciones a la Ley Federal de Derechos, los cambios a la Ley del ISR y la Ley de Ingresos de la Federación 2027.

La ruta de análisis contempla la participación de las distintas fuerzas políticas representadas en San Lázaro, autoridades hacendarias y sectores involucrados, bajo un esquema que la propia comisión plantea como plural, abierto, transparente y con sustento técnico.

El proceso será clave para la discusión de los recursos con los que contará el Gobierno federal durante 2027, toda vez que la Ley de Ingresos establece las estimaciones de recaudación y los mecanismos mediante los cuales se obtendrán los recursos públicos para financiar el gasto del próximo ejercicio fiscal.

Inició un periodo de sesiones intenso y productivo para México. El Paquete Económico 2027 es responsable: combate la evasión, da trazabilidad, reduce el déficit y potencia el crecimiento.

Seguimos trabajando con visión de futuro y cercanía. ¡Excelente miércoles! pic.twitter.com/DPKnViDXEy — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) September 9, 2026

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LMCT