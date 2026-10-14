SSC arresta a ‘El Dámaso’, uno de los líderes del Cártel de Tláhuac

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de Feliciano “N”, alias ”El Dámaso", quién presuntamente es uno de los líderes del Cártel de Tláhuac.

La dependencia capitalina refirió que la aprehensión se dio como parte de las acciones de inteligencia, en conjunto de la Policía de Investigación y la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes. Así, los agentes observaron los movimientos del sospechoso en las alcaldías Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta.

De acuerdo con la SSC, los elementos de seguridad localizaron a “El Dámaso” el 13 de octubre en un centro comercial de Tlalpan. Ahí lo detuvieron por presuntos delitos contra la salud y le decomisaron mariguana, cocaína y dos celulares.

TE RECOMENDAMOS: Rendición de cuentas Clara Brugada presenta en Congreso de la Ciudad de México su Segundo Informe de Gobierno

La Secretaría además detalló que este sujeto “estaría relacionado con extorsiones a comerciantes, despojo de inmuebles y venta de narcóticos en Tláhuac.

Asimismo, la SSC precisó que “El Dámaso” sería el segundo al mando en la estructura del Cártel de Tláhuac, grupo criminal que ha Sido golpeado en diversas ocasiones con las aprehensiones de importantes mandos, entre ellos familiares del fundador de esta organización, Jesús Pérez Luna, El Ojos, abatido el 20 de julio de 2017 en un operativo federal.

Te puede interesar:

- Lemus deja libres a todos los detenidos y va contra policías por abuso de fuerza

- Homicidios dolosos bajan 52% y delitos de alto impacto, 36%

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR