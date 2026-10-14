FGR rechaza incineración masiva en el Rancho Izaguirre, en Jalisco

Fachada del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, el 16 de marzo de 2025.

La Fiscalía General de la República (FGR) rechazó la versión de un supuesto integrante de un grupo criminal, quien aseguró haber participado en una incineración masiva de personas en el Rancho Izaguirre, en Jalisco,

A través de un comunicado, la dependencia sostuvo que el video que circula en redes sociales, con la confesión de uno de los presuntos responsables de esta incineración, es falso.

El video, difundido el 10 de octubre por el noticiero TG1 de la televisión pública italiana RAI, muestra a un hombre con el rostro cubierto que se presenta como sicario del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante una entrevista con la periodista Stefania Battistini, aseguró que en el Rancho Izaguirre asesinaron a más de 500 personas, de las cuales él habría incinerado a 250 y afirmó que en una sola noche ejecutaron a 20 víctimas.

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También declaró que recibía 4 mil pesos por su trabajo como sicario, sin importar la cantidad de homicidios que cometiera. Además, sostuvo que colabora en secreto con madres buscadoras para localizar restos humanos y señaló que en el predio todavía podrían encontrarse dientes y fragmentos óseos de las víctimas.

“Abbiamo fatto sparire centinaia di corpi. Sono ancora sotterrati intorno al Rancho Izaguirre”, dice un sicario del Cartel Jalisco Nueva Generación, CJNG. Un’opera operativo dei narcos di Jalisco lo ammette per la prima volta a volto coperto davanti a una telecamera [via @Tg1Rai… pic.twitter.com/M3So5TMvcP — Stefania Battistini (@StefaniaBattis4) October 11, 2026

La FGR reportó un avance de 92 por ciento en el procesamiento pericial del predio ubicado en el municipio de Teuchitlán.

Hasta ahora, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos ha llevado a proceso a 15 personas por su posible relación con el campo de adiestramiento que operaba en ese lugar.

Las investigaciones permanecen abiertas e incluyen análisis de telefonía y dispositivos móviles bajo control judicial, además de testimonios de víctimas, como parte de las diligencias para esclarecer los hechos.

Durante el mes de abril, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas ingresaron en calidad de observadores, “sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios”, explicó la fiscalía en aquel momento.

De igual forma, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que informó sobre el hallazgo de las pertenencias personales en el rancho Izaguirre, constató los avances en el caso, particularmente en el procesamiento del predio y respecto a los indicios localizados, entre ellos restos humanos óseos, prendas y zapatos.

Con relación a un video donde un supuesto integrante de un grupo criminal asegura haber realizado una incineración masiva de personas en el predio conocido como Rancho Izaguirre, ubicado en el estado de Jalisco, la Fiscalía General de la República (FGR) señala que dicha… — FGR México (@FGRMexico) October 14, 2026

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LMCT