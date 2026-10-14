Presidenta Sheinbaum niega fin de Sembrando Vida; ‘no se va a acabar’, asegura

La Presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la operación del programa Sembrando Vida continuará y ahora está bajo la coordinación de un comité integrado no sólo por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, sino también por la de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Bienestar.

“Aprovecho para decirle a todas y todos los sembradores, porque me han llegado eh mensajes, no se va a acabar el programa Sembrando Vida, el programa Sembrando Vida sigue y va a continuar durante todo el sexenio. Además, ya una parte no como tal, pero está en la Constitución de la República”, dijo la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum afirmó que este programa se ha convertido en el más importante del mundo en materia de reforestación.

La secretaria de Agricultura, Columba López Gutiérrez, expuso un balance de resultados en el que destacó que con Sembrando Vida se han plantado mil 202 millones de árboles de especies nativas y endémicas entre 2019 y 2025.

Conferencia en Palacio Nacional. ı Foto: Captura de pantalla.

En la actualidad, se tiene 414 mil 80 sembradoras y sembradores, de los que 138 mil son mujeres y 275 000 hombres, relativo a lo que la funcionaria comentó que se incorporarán más mujeres para lograr una paridad entre beneficiarios.

Con esto se ha trabajada sobre una superficie de más de un millón 35 mil hectáreas, equivalentes a siete veces el territorio de la Ciudad de México. Ha crecido a 24 estados y presente en más de 158 Áreas Naturales Protegidas.

“Y una parte muy importante que hay que rescatar aquí y resaltar de sembrando vida en materia de captura de carbono que tiene que ver con la acción climática. Son un poco más de 8 millones de toneladas de CO2 mitigadas, lo que equivale a casi 2 millones de árboles y es el equivalente de automóviles que es el equivalente a los autos que circulan en Monterrey”, dijo.

La secretaria destacó que las Comunidades de Aprendizaje Campesino se han convertido en grupos de apoyo entre los beneficiarios que, además de organizarse para sus tareas, han creado esquemas de comercialización que han llevado al ahorro y la reinversión de los recursos obtenidos.

Además, resaltó que también apoyaron en la contención de la plaga de gusano barrenador, ya que a través de estas comunidades se colocaron más de 600 mil trampas.

Por ahora, los principales cultivos del programa son , el limón, el plátano, la naranja agridulce, a choque, el café pergamino, los agaves y magueyes, el cacao y el nopal, verdura y forrajero.

Otro plan relevante es el rescate de 49 tipos de maíz nativo, con la meta de crecer en 20 por ciento la producción para el autoconsumo en las comunidades.

Y la meta para el sexenio es haber plantado más de mil 500 millones de árboles como parte del plan de reforestación. Hasta ahora se han sembrado 129 millones.

Derivado del plan para también comercializar la producción de los campesinos, destacó que ya se cuenta con un catálogo de más de 4 mil 500 productos, como café, harina de plátano, jugos, entre otros.

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FGR