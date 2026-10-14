México alcanza récord histórico de 67.69 millones de viajeros internacionales de enero a agosto de 2026

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, informó que México recibió 67.69 millones de viajeros internacionales durante el periodo de enero a agosto de 2026, cifra que representa un incremento de 6.3 por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

“Los resultados que hemos registrado durante los primeros ocho meses del año apuntan a que México podría cerrar 2026 con una cifra histórica en la llegada de turistas internacionales. México está de moda y seguimos trabajando para que cada vez más personas de todo el mundo nos visiten, conozcan nuestra riqueza cultural y natural, y contribuyan al bienestar de las comunidades que encuentran en el turismo una oportunidad de desarrollo”, afirmó.

De acuerdo con los resultados de las Encuestas de Viajeros Internacionales (EVI) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la titular de la Secretaría de Turismo destacó que, durante los primeros ocho meses del año, la llegada de turistas internacionales alcanzó 32.68 millones, cifra que representa un incremento de 3.9 por ciento frente a los 31.46 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

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En materia económica, el gasto de los viajeros internacionales ascendió a 24 mil 152 millones de dólares durante enero-agosto de 2026, un crecimiento de 0.9 por ciento respecto a los 23 mil 934 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el turismo de cruceros registró la llegada de 8.2 millones de pasajeros durante enero-agosto de 2026, un incremento de 13.5 por ciento respecto a los 7.3 millones registrados en el mismo periodo de 2025.

En este segmento, la derrama económica generada por los pasajeros de cruceros ascendió a 716.4 millones de dólares, lo que representa un crecimiento de 17.3 por ciento frente a los 610.7 millones de dólares registrados en el mismo periodo del año anterior.

Rodríguez Zamora subrayó que estos resultados reflejan el atractivo de México como destino turístico internacional y la importancia de continuar impulsando acciones que fortalezcan la llegada de visitantes y generen oportunidades económicas para las comunidades del país.

Particularmente, durante agosto de 2026, México recibió 7.99 millones de viajeros internacionales, cifra que representa un incremento de 1.3 por ciento respecto a los 7.88 millones registrados en el mismo mes de 2025.

En cuanto al gasto medio, los turistas internacionales que llegaron a México por vía aérea gastaron en promedio mil 270 dólares, un incremento de 15.2 por ciento respecto a los mil 102 dólares registrados en agosto de 2025.

Además, durante este mes, los viajeros internacionales gastaron 2 mil 409.2 millones de dólares en México, lo que representa un incremento de 7 por ciento respecto a los 2 mil 253 millones de dólares registrados en agosto del año anterior.

#Comunicado Sectur 📣



México alcanza récord histórico de 67.69 millones de viajeros internacionales de enero a agosto de 2026, 6.3% más que en 2025. 🎖️



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, informó que la llegada de turistas internacionales alcanzó 32.68 millones durante… pic.twitter.com/IWKYTxBDsC — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 14, 2026

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FGR