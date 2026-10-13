Sectur destaca actualización del DNR; atiende planteamientos del sector y mantiene la competitividad de México

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que, como parte de las acciones para fortalecer la actividad turística nacional, el Gobierno de México impulsa una actualización del Derecho de No Residente (DNR) para 2027, cuya propuesta de modificación fue avalada por la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados y permanece sujeta al proceso de aprobación legislativa correspondiente; considerando los planteamientos del sector turístico, buscando mantener la competitividad de México y generando mejores condiciones para la llegada de visitantes internacionales.

Como resultado del diálogo institucional y de la atención a los planteamientos de la industria turística, la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados avaló una propuesta para establecer la cuota del DNR en mil 158 pesos para 2027, frente a los 983 pesos vigentes en 2026. Esto representa un incremento de 175 pesos, equivalente a 17.8 por ciento, en contraste con el aumento de 35.8 por ciento originalmente planteado.

En cuanto a la distribución de los recursos, el dictamen propone destinar 57 por ciento de la recaudación a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), 15 por ciento al Instituto Nacional de Migración (INM) y el 28 por ciento restante a la Tesorería de la Federación.

Con este esquema, los recursos correspondientes a Defensa por cada derecho pagado se mantendrían prácticamente en los mismos niveles de 2026, mientras que los 175 pesos adicionales se canalizarían al INM para fortalecer la infraestructura tecnológica, la seguridad fronteriza y los sistemas de control migratorio. Estas modificaciones permanecen sujetas a la aprobación definitiva del Congreso de la Unión.

Rodríguez Zamora destacó que el ajuste refleja el compromiso del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de escuchar al sector turístico e impulsar medidas que favorezcan la conectividad, la llegada de visitantes internacionales y las oportunidades para las empresas, prestadores de servicios y comunidades que dependen de esta actividad.

“México es una potencia turística y necesitamos que nuestros servicios estén a la altura de lo que nuestro país representa. No podemos hablar de competitividad sin contar con procesos migratorios modernos, eficientes y seguros. La actualización del DNR permitirá fortalecer esa infraestructura y ofrecer mejores condiciones para quienes nos visitan, pero también para las aerolíneas y para toda la cadena de valor del turismo”, afirmó.

La titular de Sectur explicó que, de aprobarse la propuesta legislativa, los recursos destinados al INM contribuirán a modernizar la infraestructura, el equipamiento y los sistemas digitales en los puntos de entrada al país, con el objetivo de agilizar los procedimientos migratorios y ofrecer una atención más eficiente y segura.

Entre los principales beneficios previstos se encuentran la modernización de los sistemas de revisión documental, el registro de entradas y salidas, así como la gestión de trámites migratorios, herramientas que contribuirán a agilizar la identificación y verificación de personas, además de fortalecer los controles de seguridad nacional e internacional.

Asimismo, una mayor capacidad operativa en aeropuertos, puertos marítimos y cruces terrestres permitirá avanzar en la reducción de los tiempos de espera, ordenar los flujos de viajeros y mejorar la orientación sobre requisitos migratorios, condiciones de estancia y trámites, para ofrecer una experiencia de ingreso más sencilla y eficiente.

La modernización tecnológica también contribuirá a identificar oportunamente riesgos y vulnerabilidades, brindando mayor certeza y seguridad tanto a visitantes internacionales como a la población mexicana, al tiempo que permitirá contar con información más precisa para planear la distribución de personal, equipamiento y servicios en los distintos puntos de internación.

La secretaria de Turismo puntualizó que la fortaleza del sector también se refleja en los resultados nacionales. De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de enero a julio de 2026 México recibió 59.71 millones de viajeros internacionales, 7 por ciento más que en el mismo periodo de 2025.

Rodríguez Zamora subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para fortalecer la competitividad turística del país y responder a las necesidades de una industria en crecimiento y destacó que el Gobierno de México continuará trabajando de manera coordinada para que el crecimiento del turismo esté acompañado de infraestructura moderna, servicios de calidad y procesos migratorios a la altura de las mejores prácticas internacionales.

#Comunicado Sectur 📣



Destacamos actualización del DNR; atiende planteamientos del sector y mantiene la competitividad de México. 🙌🏼✅



La secretaria de Turismo, @josefinarodzam, destacó que la actualización de la tarifa permitiría fortalecer la infraestructura del INM; así como… pic.twitter.com/WnvhowG1HR — SECTUR México (@SECTUR_mx) October 13, 2026

Te puede interesar:

- Marcha por el agua deriva en violencia; Jalisco acusa grupo de choque de 400

- CSP entrega plantel: “Cierra educación puerta a violencia”

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR