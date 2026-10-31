Agente del ICE enfrenta cargos por atropellar a migrante mexicano en Houston | VIDEO

Un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta cargos por presuntamente atropellar a un migrante mexicano durante un operativo en Houston, Texas. El funcionario fue identificado como Mario Alberto Morales, quien fue acusado formalmente de agresión agravada en segundo grado con un arma mortal.

La acusación fue emitida por un gran jurado del condado de Harris y se relaciona con el incidente ocurrido el pasado 10 de octubre, cuando Miguel Parra Hernández, un mexicano de 48 años, fue embestido por una camioneta SUV conducida por el agente migratorio.

De acuerdo con las investigaciones, el vehículo habría golpeado al connacional mientras corría por el estacionamiento de un establecimiento comercial. Las grabaciones de las cámaras de vigilancia muestran que la unidad aparentemente pasó por encima de su cuerpo, lo que le provocó una fractura en una pierna y otras lesiones.

🚨🚨BREAKING🚨🚨



A Harris County, TX grand jury has just handed down an indictment for the ICE Agent who ran over an immigrant in Houston.



ICE agent Mario Alberto Morales was charged with aggravated assault with a deadly weapon.



Justified? Idk you watch the bodycam Harris… pic.twitter.com/qNBIsLvJhK — Kiki Danger (@itskikidanger) October 30, 2026

¿Cómo ocurrió el atropellamiento del migrante mexicano?

Según los reportes de la investigación, Parra Hernández descendió de una camioneta y comenzó a correr por el estacionamiento cuando el agente condujo el vehículo en su dirección y terminó por impactarlo.

Las imágenes de videovigilancia fueron uno de los elementos considerados durante las indagatorias. La revisión de este material habría permitido identificar que el conductor aceleró y giró la camioneta hacia donde se encontraba el mexicano.

Estos hallazgos contrastan con la versión inicial del ICE, que sostuvo que el hombre se había atravesado frente al vehículo durante el operativo.

Tras el impacto, Parra Hernández sufrió lesiones de consideración, entre ellas una fractura en una pierna. Posteriormente, permaneció bajo custodia migratoria mientras recibía atención médica y continuaba su recuperación en un centro de rehabilitación.

La Fiscalía del condado de Harris, encabezada por Sean Teare, presentó el caso ante un gran jurado, que determinó emitir una acusación formal contra Morales por agresión agravada en segundo grado con un arma mortal.

En este caso, el vehículo utilizado por el funcionario es considerado el arma mortal señalada en los cargos. La investigación busca establecer las circunstancias en las que ocurrió el atropellamiento y determinar la responsabilidad penal del agente.

Por su parte, un portavoz del ICE rechazó la acusación y calificó el proceso como una maniobra política. El agente también ha sostenido que no tuvo intención de atropellar al migrante.

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MSL