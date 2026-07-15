Trump insiste en mantener controles de tráfico del ICE pese a muertes en tiroteos

El presidente Donald Trump se opuso a los planes de suspender los controles de tráfico de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), tras una serie de tiroteos durante operaciones migratorias en Estados Unidos.

En su plataforma Truth Social, el republicano aseguró que poner fin a esos controles sería “hacerle el juego a los delincuentes”.

“¡No podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y efectivas del ICE para combatir el crimen: ¡El control de tráfico!”, escribió.

Horas después, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó que las personas indocumentadas serían “arrestadas y deportadas dondequiera que se encuentren”, sin aclarar si se permitirá a los agentes de ICE realizar controles de tráfico.

Posteriormente, declaró que tanto él como Trump “están de acuerdo” y que desean que los agentes de ICE “cuenten con todas las opciones disponibles para garantizar su seguridad mientras cumplen con su misión”.

Las tácticas de control migratorio de ICE están siendo objeto de nuevas críticas tras la muerte de tres personas en enfrentamientos con agentes federales en el transcurso de una semana. En Florida, un hombre de 28 años falleció el pasado 14 de julio tras ser atropellado por un camión mientras huía de agentes de inmigración y otros agentes federales, según informaron las autoridades.

Anteriormente, dos automovilistas fueron abatidos a tiros por agentes de ICE: uno en Texas, la semana pasada, y otro en Maine el lunes.

Tras el asesinato en Maine, funcionarios de la administración de Trump ordenaron a los agentes de ICE suspender la mayoría de los controles de vehículos, según informaron el martes personas familiarizadas con la decisión a Associated Press.

Desde que comenzó la represión migratoria, los agentes federales que se enfrentan a conductores han abierto fuego en varias ocasiones , alegando que los vehículos de los conductores representaban un peligro. Los expertos en seguridad pública llevan mucho tiempo afirmando que disparar contra vehículos en movimiento supone un peligro en sí mismo y que casi siempre debe evitarse.

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cehr