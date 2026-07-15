Capitán Sully, héroe del ‘Milagro del río Hudson’, es diagnosticado con Alzheimer

El capitán Chesley “Sully” Sullenberger, reconocido mundialmente por protagonizar el llamado “Milagro del río Hudson” al salvar la vida de 155 personas tras un amerizaje de emergencia en Nueva York, reveló que fue diagnosticado con Alzheimer en etapa temprana.

A sus 75 años, el expiloto informó que comenzó a experimentar cambios en su memoria y en sus patrones de sueño, por lo que decidió someterse a diversas evaluaciones médicas. Tras recibir el diagnóstico, aseguró que ya inició un tratamiento y que enfrentará esta nueva etapa con la misma determinación que marcó su trayectoria como aviador.

La noticia fue dada a conocer por el propio Sullenberger a través de una entrevista con la revista People, donde explicó que hizo público su estado de salud para ayudar a crear conciencia sobre la enfermedad y ofrecer esperanza a quienes atraviesan una situación similar.

Captain Chesley "Sully" Sullenberger — who famously saved 155 passengers by landing US Airways Flight 1549 in the Hudson River in 2009 — has been diagnosed with Alzheimer's.



"I recently found out I have been diagnosed with Alzheimer's Disease. It is early stage," Sullenberger,… pic.twitter.com/e9Yw32gvv9 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) July 14, 2026

¿Quién es el capitán Sully?

Chesley Burnett Sullenberger alcanzó fama internacional el 15 de enero de 2009, cuando comandaba el vuelo 1549 de US Airways, que despegó del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, con destino a Charlotte.

Minutos después del despegue, la aeronave impactó contra una bandada de gansos, lo que provocó la pérdida de potencia en ambos motores. Ante la imposibilidad de regresar al aeropuerto o aterrizar en otra pista, Sullenberger tomó la decisión de amerizar sobre el río Hudson.

La maniobra permitió que los 155 pasajeros y tripulantes sobrevivieran, convirtiéndose en uno de los aterrizajes de emergencia más exitosos de la historia de la aviación comercial y haciendo que el piloto fuera reconocido como un héroe en Estados Unidos y el resto del mundo.

Su historia inspiró la película Sully (2016), dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks.

Así enfrenta su diagnóstico

En su mensaje, el capitán explicó que el Alzheimer se encuentra en una fase inicial y que actualmente presenta síntomas leves, principalmente dificultades para recordar algunos nombres o acontecimientos recientes.

Sullenberger señaló que decidió compartir públicamente su diagnóstico porque considera importante romper el estigma que existe alrededor de esta enfermedad neurodegenerativa y demostrar que es posible mantener una vida activa mientras se recibe atención médica.

Asimismo, expresó que la misma fortaleza y serenidad que necesitó para tomar decisiones en la cabina aquel 15 de enero de 2009 serán ahora fundamentales para afrontar este nuevo reto personal.

Its very sad to hear hero Capt Sully Sullivan has been diagnosed with Alzheimers.#MiracleontheHudson

. pic.twitter.com/TraxQXrtO1 — SusieK (@Suekusowski1) July 15, 2026

¿Qué es el Alzheimer?

El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta la memoria, el pensamiento y otras capacidades cognitivas.

Se trata de la causa más común de demencia en adultos mayores y, aunque actualmente no tiene cura, existen tratamientos que ayudan a retrasar la progresión de los síntomas y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Descubren proteína que podría revertir el Alzheimer al restaurar la memoria ı Foto: Canva

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MSL