Interrumpen concierto de Gabito Ballesteros y lo arrestan por ‘apología del delito’ al cantar ‘AMG’ | VIDEO

Gabito Ballesteros fue detenido por cantar "AMG" y otra canción que hacía "apología al delito".

Gabito Ballesteros, estrella de los corridos tumbados, sufrió un tenso momento cuando las autoridades de Querétaro interrumpieron su concierto en la Feria estatal cuando estaba interpretando la canción “AMG”, señalada por supuestamente ser apología del delito, y lo llevaron detenido ante la Fiscalía estatal.

El viernes, como parte de las actividades de la Feria de Querétaro, Gabito Ballesteros se presentó en el Teatro del Pueblo. No obstante, lo que estaba siendo una noche de festejo se convirtió en caos cuando se llevó a cabo un operativo policial para llevarse detenido al intérprete.

Así quedó atestiguado en videos que circularon en redes sociales, en donde se mira cómo los policías intervienen para trasladar al cantante a la Fiscalía estatal. De acuerdo con reportes, también aseguraron su camioneta y fueron detenidos integrantes de su equipo.

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Por cantar “apología del delito” detuvieron a Gabito Ballesteros; habían revisado su setlist

A través de un comunicado, la Feria de Querétaro informó que la detención de Gabito Ballesteros fue por cantar canciones que hacen “apología al delito”, lo cual, se destacó, está estrictamente regulado por las autoridades estatales.

En el comunicado de la Feria de Querétaro se señaló que el artista incurrió en la falta en dos ocasiones, a pesar de que antes de iniciado el concierto había entregado su setlist (lista de canciones) al comité organizador, que le había pedido remover los temas prohibidos.

🎤🚨 || ¡Canción prohibida! Autoridades detuvieron al cantante Gabito Ballesteros y suspendieron su concierto en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro tras interpretar "AMG", tema no autorizado por presunta apología del delito; su camioneta fue subida a una grúa. 🇲🇽🚓 pic.twitter.com/VOAWaA3kF9 — Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) November 14, 2026

Pese a esta medida preventiva, Gabito Ballesteros cantó una de las canciones excluidas, por lo que personal de Inspección Municipal de El Marqués intervino para recordarle el acuerdo suscrito.

Sin embargo, tras esta advertencia, el cantante reincidió y cantó “AMG”, que también había sido retirada del setlist. En esta ocasión las autoridades no fueron tolerantes y procedieron a la suspensión definitiva del concierto.

En Querétaro, multas de hasta más de un millón de pesos por “apología del delito”

De acuerdo con el mismo comunicado de la Feria estatal, en Querétaro “está prohibida la interpretación de esta música en espectáculos públicos, como parte de una política de cero tolerancia a contenidos que exalten la violencia o al crimen organizado”.

Incluso, se contemplan multas de hasta 10 mil UMAs, equivalente a más de un millón de pesos, así como veto para artistas reincidentes.

“La Feria Internacional Ganadera de Querétaro reitera que es un evento familiar y que la medida se tomó para proteger al público, garantizar el orden y hacer cumplir la ley, no contra la música ni contra ningún artista en lo personal”, concluyó el comunicado del evento.

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